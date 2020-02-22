Albay Ejder Kanter memleketi Erciş'te toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Albay Ejder Kanter memleketi Erciş'te toprağa verildi - Son Dakika

Albay Ejder Kanter memleketi Erciş'te toprağa verildi

14 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi'nin (FYDT) ardından fenalaşıp, kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 52'nci Bakım Merkezi'nin komutan Albay Ejder Kanter (46), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Albay Ejder Kanter memleketi Erciş'te toprağa verildi, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi'nin (FYDT) ardından fenalaşıp, kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 52'nci Bakım Merkezi'nin komutan Albay Ejder Kanter (46), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kayapınar ilçesinin Yolboyu Mahallesi'nde konuşlu bulunan Milli Savunma Bakanlığı 52'nci Bakım Merkezi'nin komutanı Albay Ejder Kanter, önceki gün yapılan FYDT'nin ardından aniden fenalaştı. Kalp krizi şüphesiyle ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Bakım Albay Kanter, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası Albay Kanter'in cenazesi, memleketi Van'ın Erciş ilçesine getirildi. Albay Ejder Kanter için bugün Erciş'te tören düzenlendi. Kara Yusuf Paşa Camii'nde düzenlenen törene, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Yardımcısı Tuğgeneral Sinan Eren, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilak, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu ile polis ve askeri yetkililer katıldı.

Özgeçmişi okunan Albay Kanter, kılınan cenaze namazının ardından ailesinin gözyaşları arasında bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla götürüldüğü Halim Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kalp Krizi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu
Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi Dernek çalışanlarının geliştirdiği soba, görenleri hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi
14:35 Haktan, Bursa'da sahneye çıktı
14:29 Şarkıcı Mr. Jade, son klibindeki imajıyla George Clooney'e benzetildi
14:20 Radyo D'den Suriye'ye yardım köprüsü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 15:08:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Albay Ejder Kanter memleketi Erciş'te toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]