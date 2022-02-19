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ALBAY MUTLU: SİBER GÜVENLİĞE DÜNYADA HARCANAN PARA 165 MİLYAR DOLAR - Son Dakika

ALBAY MUTLU: SİBER GÜVENLİĞE DÜNYADA HARCANAN PARA 165 MİLYAR DOLAR

19.02.2022 09:41

JANDARMA Genel Komutanlığı Siber Güvenlik Komutanı Albay Hasan Mutlu, 2021 yılı itibarıyla dünyada siber güvenliğe harcanan paranın 165 milyar dolar olduğunu belirterek, 'Biz kendi ekosistemimizi oluşturup kendi ürünlerimizi tasarlayamazsak, yabancı ürünlerle yola devam edersek ne yazık ki...

JANDARMA Genel Komutanlığı Siber Güvenlik Komutanı Albay Hasan Mutlu, 2021 yılı itibarıyla dünyada siber güvenliğe harcanan paranın 165 milyar dolar olduğunu belirterek, 'Biz kendi ekosistemimizi oluşturup kendi ürünlerimizi tasarlayamazsak, yabancı ürünlerle yola devam edersek ne yazık ki sınır güvenliğimizi veya ülke güvenliğimizi yabancı askerlere teslim etmiş oluruz' dedi.

Batman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde devam eden Bilişim Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılan Jandarma Genel Komutanlığı Siber Güvenlik Komutanı Albay Hasan Mutlu, 'Kişisel Siber Güvenlik' kavramına ilişkin açıklamalarda bulundu. Albay Mutlu, kamu, özel sektör ve akademinin birleşerek doğru siber güvenlik tedbirleri almazsa siber güvenliğin ülkenin geleceğini etkileyen bir alan olmaya başlayabileceğini söyledi. Birçok operasyonun bile bilişim sistemleri üzerinden yapılabildiğini örneklerle açıklayan Albay Mutlu, 'Siber güvenlikçiler veya bilgi teknoloji uzmanları olarak verinin bütünlüğünü, gizliliğini ve erişebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu sağlamadığımızda siber savaşlar evresine giriyoruz' dedi.

2021 yılı itibarıyla dünyada siber güvenliğe harcanan paranın 165 milyar dolar olduğunu belirten Albay Mutlu, 'Biz kendi ekosistemimizi oluşturup kendi ürünlerimizi tasarlayamazsak, yabancı ürünlerle yola devam edersek, ne yazık ki sınır güvenliğimizi veya ülke güvenliğimizi yabancı askerlere teslim etmiş oluruz' ifadelerini kullandı.

ALBAY MUTLU: SİBER GÜVENLİĞE DÜNYADA HARCANAN PARA 165 MİLYAR DOLAR
ALBAY MUTLU: SİBER GÜVENLİĞE DÜNYADA HARCANAN PARA 165 MİLYAR DOLAR
ALBAY MUTLU: SİBER GÜVENLİĞE DÜNYADA HARCANAN PARA 165 MİLYAR DOLAR

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ALBAY MUTLU: SİBER GÜVENLİĞE DÜNYADA HARCANAN PARA 165 MİLYAR DOLAR ALBAY MUTLU: SİBER GÜVENLİĞE DÜNYADA HARCANAN PARA 165 MİLYAR DOLAR Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde merada bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli yakalandı Kırklareli'nde merada bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Hasan Mutlu, Jandarma, dolar, Albay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALBAY MUTLU: SİBER GÜVENLİĞE DÜNYADA HARCANAN PARA 165 MİLYAR DOLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALBAY MUTLU: SİBER GÜVENLİĞE DÜNYADA HARCANAN PARA 165 MİLYAR DOLAR - Son Dakika
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