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"Albayrak Hat Takvimi Sergisi", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açıldı - Son Dakika

"Albayrak Hat Takvimi Sergisi", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açıldı

29.12.2021 09:51
"Albayrak Hat Takvimi Sergisi", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açıldı

Albayrak Grubu'nun bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği "Albayrak Hat Takvimi Sergisi", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Albayrak Grubu'nun bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği "Albayrak Hat Takvimi Sergisi", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide yer alan seçkin hattatların Kur'an-ı Kerim'deki "Ey İman edenler" hitabıyla başlayan ayetlerden hazırladığı eserler, aynı zamanda 2022 Albayrak Hat Takvimi'ni oluşturuyor.

Serginin açılışında konuşan Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat, hat sanatının İslam kültürü ve medeniyetinin çok güzel bir yansıması olduğuna işaret ederek, bu sanatın bugün de değerli sanatçılar tarafından yaşatılmaya devam ettiğini söyledi.

"Amacımız, Kur'an-ı Kerim'deki iman ayetlerinin hat çalışması sanat eseri olarak daha fazla yayılmasıdır"

Bolat, bu yılki serginin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi çok mükemmel bir mekanda düzenlendiğini belirterek, "Bu vesileyle İstanbul'u fetheden yüce komutan Fatih Sultan Mehmet Hazretlerine, onun değerli kahraman ordusuna, ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz ve uzun yıllar sonra bu muhteşem mabedi tekrar cami hüviyetinde Müslümanlarla buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine de teşekkür ediyoruz." dedi.

Serginin geleneksel hale geldiğini ve takvim olarak da herkes tarafından beğeni kazandığını aktaran Bolat, "Buradaki amacımız yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki iman ayetlerinin hat çalışması ile bir sanat eseri olarak daha fazla yayılmasını, daha iyi anlaşılmasını, sanatla kültürle buluşmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

"Bizler Hira'da 'oku' emri ile başlayan büyük bir medeniyetin çocuklarıyız"

Serginin açılışına konuk olan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da şunları kaydetti:

"Bizler Hira'da 'oku' emri ile başlayan büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Medeniyetimiz Hira'da Uhud eteklerinden Fergana Vadisi'ne, Maveraünnehir'e, Ötüken'e, Horasan'a, 1071'de Anadolu'ya, Malazgirt'ten Mezopotamya'ya, Kudüs'ten Endülüs'e kadar uzanır. Neyi okumamızı sorgulamamızı da Cenabıhak bize öğretir. Kalem suresinde de bizlere okuma yazma medeniyetini anlatır."

Yıldız, iman varsa imkan olacağına işaret ederek, "İman ile mani yani engel, aynı harflerle yazılır. Yani imandaki i'yi sona aldığınız zaman mani olur yani engel. İ'yi başa aldığınız zaman ise iman olur. Yani ortadan engel kalkar." değerlendirmesini yaptı.

Aynı zamanda Okçular Vakfı Başkanı olan Haydar Ali Yıldız, vakıf bünyesinde hat dersleri verilmeye başladığı bilgisini vererek, "Bizim medeniyetimize ait dilin kuşaktan kuşağa anlatılması, evimizin duvarında iman ayetlerinin olması umuyorum ki kalplerimize nüfus edecek." dedi.

"Hat ile ilgili böyle bir sergide bulunmak ne büyük bahtiyarlık"

Hat, ebru sanatçısı ve yazar Uğur Derman ise konuşmasında Ayasofya ile ilgili bir anısını anlatarak, "Geçmiş yıllarda bize Ayasofya'nın cami olacağını söylediklerinde katiyen böyle bir şeye ihtimal vermezdik, düşünemezdik. Allah bu müzeyi camiye çevirenlerden Allah razı olsun. Hat ile ilgili böyle bir sergide bulunmak da ne büyük bahtiyarlık. Bunun için tekrar sebep olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Proje koordinatörü ve hattat İbrahim Şengül de AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Albayrak hat yazıları artık her sene bir gelenek, sanat muhibbanında da bir beklenti haline geldi. Bizim için bu çok özel bir durum. Bu yıl 12 hattatımız iman ayetlerini, hüsnü hat yazı çeşitleriyle hazırlamaya gayret ettiler. Geçen senelere göre bu yılki ilgiyle birlikte sergimizi bir tık daha üste taşıdığımız için çok mutluyuz. Burada 12 levhada klasik üsluba da bağlı kalarak tarz-ı cedid diyebileceğimiz çağdaş sanat muhibbanının da göz zevkini besleyecek olan eserler mevcut. Burada hattatlar, müzehhipler bütün sanatkarlar hem çevrelerinde hem de hayatlarında bu eserlerden faydalanmakta. Ben de bir hüsnü hat talebesi olarak bu sergiyi bir fırsat olarak biliyorum ve faydalanıyorum."

Şengül, ayrıca ocak ayında da 2023 takviminin hat çalışmaları için hazırlıkların başlayacağını dile getirdi.

Serginin açılışına kültür ve sanat dünyasından birçok ismin yanı sıra Albayrak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve İcra Kurulu Üyesi Mesut Albayrak katıldı.

Tarz-ı cedid klasik üslubuna bağlı tasarımlarla hazırlanan serginin eserlerin hem basılı hem de dijital olarak sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Takvim projesinin eserlerine "ketebe.org" sitesinden ulaşılabilir.

Sergide, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Faris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu'nun eserleri yer alıyor.

Sergi, 7 Ocak'a kadar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin girişinde ziyaretçilere açık olacak.

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Ömer Bolat, Mevla, Cami, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Albayrak Hat Takvimi Sergisi', Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Albayrak Hat Takvimi Sergisi", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açıldı - Son Dakika
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