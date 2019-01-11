Son Dakika Haberleri: Albayrak'tan 'Köprü Cezası' Açıklaması

Albayrak'tan 'Köprü Cezası' Açıklaması

43 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

28 Şubat, Berat Albayrak, Güncel
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