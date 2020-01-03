Aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Amasya'da satın aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Amasya'da satın aldıkları araçların sahiplerine verdikleri parayı gasbettikleri öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Amasya'nın Merzifon, Gümüşhacıköy ve Suluova ile Samsun'un Vezirköprü ilçelerinde ikinci el otomobil ticareti yapan H.D, D.K, B.D. ve A.D'nin satın aldıkları araçlar için sahiplerine verdikleri parayı noter işleminden sonra gasbettikleri bilgisi üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların 3'ü Kocaeli'de, biri ise Gümüşhacıköy ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gümüşhacıköy, Merzifon, Samsun, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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