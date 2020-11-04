Alem-i Çarşı'daki "antika pazarı" ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

Alem-i Çarşı'daki "antika pazarı" ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

04.11.2020 15:49
Alem-i Çarşı'daki

Afyonkarahisar'daki tarihi Taşhan'da her hafta düzenlenen "antika pazarı" ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Afyonkarahisar'daki tarihi Taşhan'da her hafta düzenlenen "antika pazarı" ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Demirciler Çarşısı içerisinde Alem-i Çarşı olarak da bilinen otantik mekanda hafta bir gün kurulan "antika pazarı"na Denizli, Uşak, Eskişehir, Kütahya ve Konya gibi çevre illerden çok sayıda tarih meraklısı katılıyor.

Afyonkarahisarlılar'ın da yoğun ilgi gösterdiği pazarda, ziyaretçiler sergilenen birbirinden değerli eşyaları devamında yapılan mezatta satın alıyor.

Taşhan İşletmecisi İhsan Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre illerden gelen antikacıların gündüzden burada tezgahlarını açtığını akşam saatlerinde de kalan ürünleriyle de açık artırma usulü mezat düzenlendiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da antikacılık kültürünü geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Soysal, "Antika pazarı ve mezatını, şehrimizde 7-8 yıldır yapıyoruz. İlgi de çok ve her geçen yıl artıyor. Ancak, içerisinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla biraz kısıtlı hareket edebiliyoruz. Sosyal mesafe kuralı öncelikli olduğu için buraya çok sayıda insanı aynı anda alamıyoruz." dedi.

"Müzayedeye dönüştürmek istiyoruz"

Soysal, antika pazarında sergilenen ve satışı yapılan malzemelerin genellikle Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi 100-160 yıllık parçalar olduğunu vurguladı.

Burada antika tespihten gramafona kadar çok sayıda eşyanın yer aldığını aktaran Soysal, şunları kaydetti:

"Eski kıyafetler, kamalar, bıçaklar, kılıçlar ve mutfak araç gereçlerine kadar her şey burada var. Hatta akşam pazara gelemeyenler ertesi gün Taşhan'a gelerek eşyaları görmek istiyorlar. İlerleyen yıllarda da buradaki antika sevdamızı daha da genişletmeyi planlıyoruz. Hatta daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Hatta, bu kurduğumuz sistemi bir müzayedeye dönüştürmeyi istiyoruz."

Denizlili antikacı Beykan Dayıbaş da kendisine "antik horoz" denildiğini ve iki haftadır Afyonkarahisar'daki antika pazarına katıldığını anlattı.

Dayıbaş, Alem-i Çarşı'da kurulan antika pazarına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

Eskişehir, Denizli, Afyon, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alem-i Çarşı'daki 'antika pazarı' ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika


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