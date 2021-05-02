ALES pandemi tedbirleriyle gerçekleşti - Son Dakika

ALES pandemi tedbirleriyle gerçekleşti

02.05.2021 11:14
ALES pandemi tedbirleriyle gerçekleşti, System.String[]

Yurt genelinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Geçiş Sınavı (ALES) pandemi tedbirleriyle gerçekleşti.

Yurt genelinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Geçiş Sınavı (ALES) pandemi tedbirleriyle gerçekleşti.

Eskişehir'de Anadolu ve Osmangazi üniversitelerindeki fakülte binalarında gerçekleştirilern sınav, saat 10.15'te başladı. Saat 10.00'da girişlerin kapandığı sınava giren adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde salonlara alındı.150 dakika sürecek olan sınava girişte adaylara el dezenfektanı, maske ve hijyenik mendil verildi. - ESKİŞEHİR

ALES pandemi tedbirleriyle gerçekleşti
ALES pandemi tedbirleriyle gerçekleşti
ALES pandemi tedbirleriyle gerçekleşti
ALES pandemi tedbirleriyle gerçekleşti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ALES pandemi tedbirleriyle gerçekleşti - Son Dakika


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