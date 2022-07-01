Alev alan kamyonete TOMA'lı müdahale - Son Dakika
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Alev alan kamyonete TOMA'lı müdahale

01.07.2022 15:23
Alev alan kamyonete TOMA'lı müdahale

MUĞLA'da seyir halindeyken alev alan kamyonete, Toplumsal Müdahale Aracı ile (TOMA) müdahale edildi.

MUĞLA'da seyir halindeyken alev alan kamyonete, Toplumsal Müdahale Aracı ile (TOMA) müdahale edildi.

Uğur Mumcu Bulvarı'nda saat 12.30 sıralarında Ümit Tuna'nın kullandığı 35 DE 1285 plakalı kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Kamyoneti yol kenarına çeken Tuna, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA, alevlere müdahale etti. Trafik ekiplerinin de desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonetin motor kısmı zarar gördü.


YORUMLAR
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Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi Silivri'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi Silivri'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alev alan kamyonete TOMA'lı müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alev alan kamyonete TOMA'lı müdahale - Son Dakika
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