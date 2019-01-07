Alev Alan Otomobil Evin Deposunu ve Samanlığını Kül Etti
1 saat önce
Alev alan otomobil evin deposunu ve samanlığını kül ettiKONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kapalı depoda park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın evin deposunu ve samanlığını kül etti.
Alev alan otomobil evin deposunu ve samanlığını kül etti
KONYA - Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde, kapalı depoda park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın evin deposunu ve samanlığını kül etti.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'e bağlı Doğanbey
Mahallesinde, yerleşim merkezine 3 kilometre mesafede bulunan Kayalı
mevkiinde ikamet eden Osman Arınç'a ait evin bitişiğindeki kapalı deposunda bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kapalı depo ile bitişiğindeki samanlığa da sıçradı. Yangın ihbarı üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları ve KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Beyşehir Belediyesine ait iş makineleri yönlendirildi. İtfaiye
ekipleri, iş makinelerinin de desteğiyle yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi sırasında Osman Arınç'a ait evin deposunda bulunan traktörler dışarıya çıkarılarak yanmaktan kurtuldu. Ahırda bulunan hayvanlar da vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkarılarak telef olmaktan kurtuldu. Yangının eve ve bitişiğindeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun gayret gösteren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparken belediyeye ait iş makineleri de kepçelerle depo ve samanlığa müdahale etti. Yangın uzun uğraşların ardından ev ve çevresindeki diğer yapılara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Depoda bulunan ve söndürme çalışmaları esnasında enkaz altında kalan otomobilin tamamen kullanılamaz hale geldiği, depodaki malzemeler ile samanlıktaki balyaların da zarar gördüğü bildirildi.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği, sonrasında adreste enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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