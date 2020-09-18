Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından şok olay ! - Son Dakika

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından şok olay !

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından ifadesi alınan Ümit Can Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun, Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından şok olay !, System.String[]

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından ifadesi alınan Ümit Can Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun, Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun'un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde evden çıktı. Gülay Uygun'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun'un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından Keçiören'de her zaman ki gittikleri boş alanda başından silahla vurulmuş şekilde bulundu. Olay yerine çağırılan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uygun'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi. Uygun'un akrabaları ise olay yerine gelerek ağladı.

"BU ÖLÜMDEN DE MÜGE ANLI VE YANINDA ÇALIŞIP DA BENİ 24 SAAT ARAYANLAR SUÇLUDUR"

Bu zamana kadar hiç konuşmadığını belirten Ümit Can Uygun, "Ben şimdiye kadar çıkıp konuşmadım. Benim annem şimdi orada yatıyor. Aleyna'da orada yatıyor. Aleyna'nın anneleri babaları cayır cayır ağlıyorlar. Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bakın bunu kimse unutmasın. Kendi babası kızına tecavüz edipte televizyonda bağıran insanlardır. Şimdiye kadar hep sessiz kaldım. Avukatım bana sessiz kalacağız dedi. Ama bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolay benim annem orada yatıyor. Bu ölümden de Müge Anlı ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur. Oğlum buraya bağlan diyenlerdir. Bizzat hepsinden şikayetçiyim" dedi.

"BENİM EŞİM O KADAR GURURLU Kİ DAYANAMADI"

Eşinin mektup bıraktığını belirten Durak Uygun, "Benim eşim müge anlının bir kelimesine kendinin öldürdü. Benim eşim yanına yazmış benim ölüm nedenim Müge Anlıdır demiş. Benim eşim o kadar gururlu ki dayanamadı. Onları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Olayları çözülecek yerin televizyonlar değil, adliyeler olduğunu ifade eden Avukat Çağatay Cengiz, "Bu açıkça müge anlı terörüdür. Müge anlı kendisini başsavcılığın ağır ceza mahkemesinin yerine koyup masum günahsız bir kadını ailesinden almıştır. Ben aileye defalarca hakkınızı adliyelerde arayacağız dememe rağmen bazı medya maymunları bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Bu resmen Müge Anlının terörüdür. Bu kanalda ben istediğimi konuştururum istediğimi yaparım diyerek özellikle masum bir kadını attığı iftarıdır. Bana bu sabah mesaj atıp, 'abi benim bir suçum yok, oğlum suçsuz, ben bu iftirayı nasıl kaldıracağım' dedi. Ağlamaklı aradı. Akşamına cansız bedeniyle karşılaştık. Olayları çözülecek yer adliyedir" şeklinde konuştu.

Olay yerinde bulunan ve Öğretmen Gülay Uygun tarafından yazıldığı iddia edilen bir mektup'da ise ölümünden Müge Anlı'nın sorumlu tuttuğu öğrenildi. Mektup olay yeri inceleme ekiplerince incelenmek üzere delil torbasına konuldu.

(Mehmet Kalay - Musa Erdoğan/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından şok olay ! - Son Dakika


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