Alfa Romeo'dan Alfa Romeo Spider "Duetto" için web serisi - Son Dakika

Alfa Romeo'dan Alfa Romeo Spider "Duetto" için web serisi

Alfa Romeo, 110'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan "Storie Alfa Romeo" web serisiyle geçmişten günümüze uzanan yolculuğuna devam ediyor.

Alfa Romeo, 110'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan "Storie Alfa Romeo" web serisiyle geçmişten günümüze uzanan yolculuğuna devam ediyor.

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Alfa Romeo açıklamasına göre, markanın şöhretli modelleri arasında olan Giulietta Spider, 1960'ların başında Fellini ve Antonioni tarafından yönetilen İtalyan filmlerinde rol alırken, 28 yıl ile en uzun süre üretimde kalan Alfa Romeo modeli olarak tarihe geçen 1600 Spider "Duetto" ise ünlü Hollywood aktörü Steve McQueen'den övgü aldı.


Açıklamaya göre, 1960'lı yıllar tüm dünyada savaşın etkilerinin ortadan kalktığı, yeni sanat ve sinema akımlarının doğduğu ve globalleşmenin hızlandığı yıllar olarak yaşandı. Bu süre zarfında Alfa Romeo, ortaya koyduğu modellerle sinema ve spor dünyasında tanınmış simalarla birlikte anılmaya devam ederek şöhretini artırdı. Bu ünlü modellerden Alfa Romeo 1600 Spider "Duetto", yüzlerce film ve TV hikayesine dahil olarak kısa sürede bir kült haline geldi.

Muhammed Ali de Duetto sahibi olan ünlüler arasındaydı

Aktör Dustin Hoffman'ın, "The Graduate" filminde Simon & Garfunkel'in müziği eşliğinde büyük bir hızla bir Duetto'yu sürme sahnesi hafızalada yer aldı. Bununla birlikte sinema dünyası dışında, spor dünyası da Spidern'ın etkisi altına girdi. Dünya ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali de Duetto sahibi olan ünlüler arasındaydı.

Araç, "Kelebek gibi uçar, arı gibi sokar" sloganının yansıması olarak "Ali Bee" şeklindeki özel plakasıyla ünlü boksörle özdeşleşti.


Duetto isminin kaynağı


Spider'a isim bulunması konusunda ise tüm Avrupalı bayilerle işbirliği yapılarak ödüllü bir yarışma düzenlendi. Kazanan isim "Duetto" oldu fakat aynı adı kullanan bir çikolatalı bisküvi markası nedeniyle isim haklarında sorunlar oluştu. Bu nedenle otomobil "Alfa Romeo Spider 1600" olarak lanse edildi. Duetto adı arka planda kalsa da hayranlar tarafından asla unutulmadı ve takma isim olarak kullanılmaya devam etti.

Hem performans beklentilerine hem de göz zevkine hitap ederek milyonların izlediği sinema filmlerinde rol alan Alfa Romeo Spider "Duetto", dört nesil boyunca 28 yılda 124 bin adedin üzerinde üretildi ve en uzun süre üretimde kalan Alfa Romeo modeli olarak tarihe geçti.

Muhammed Ali, Alfa Romeo, Hollywood, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alfa Romeo'dan Alfa Romeo Spider 'Duetto' için web serisi - Son Dakika
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