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Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz - Son Dakika

Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz

24.01.2022 12:53
Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla elektrik ve doğal gaz faturalarına gelen zamlara tepki gösterdi. Babacan, Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz, bu pahalılığa alışmayacağız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün sosyal medyada faturalarını paylaşan vatandaşları okuduğunu belirterek, "Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz, bu pahalılığa alışmayacağız" sözleriyle düşüncesini dile getirdi.

BU PAHALILIĞA ALIŞMAYACAĞIZ"

Cumhuriyet gazetesinin "Yurttaşa fatura şoku, doğalgaz ve elektrikte yılın ilk faturaları ücretliyi şaşkına çevirdi" başlıklı haberini alıntılayan Babacan, "Doğalgaz faturası 250 liradan 1000 liraya çıkan Ayşe Hanım'ın sözleri iç parçalıyor: 'Bir bebeğimiz dünyaya geldi ve doğal olarak doğalgazı biraz açmak zorunda kaldık. Gerçek anlamda ısınsak ne olacaktı düşünemiyoruz'. Yeni doğan bebekler bile bu kötü yönetimin bedelini ödüyor. Bugün sosyal medyada faturalarını paylaşan vatandaşlarımızı okuyorum. Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz. Bu pahalılığa alışmayacağız." sözlerine yer verdi.

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Deva Partisi, Ali Babacan, Elektra, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz - Son Dakika
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