Son Dakika Haberleri: Ali Erbaş'tan Tıbbiye Camii ve Külliyesi'ne ziyaret
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Ali Erbaş'tan Tıbbiye Camii ve Külliyesi'ne ziyaret

26 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde yapımı devam eden ve şu ana kadar bir örneği bulunmayan bir projeye sahip Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Ali Erbaş'tan Tıbbiye Camii ve Külliyesi'ne ziyaret, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde yapımı devam eden ve şu ana kadar bir örneği bulunmayan bir projeye sahip Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.

'Yazımda Kardeşlik Var' projesinin kapanış programı için Van'da bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi yakınında Osmanlı, Selçuklu ve modern bir mimariyle projelendirilen Tıbbiye Camii ve Külliye inşaatında incelemelerde bulundu. Burada YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer tarafından karşılandı. Toplam 20 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan ve 6 bin 500 kapalı alana sahip Tıbbiye Camii ve Külliyesi'yle Ali Erbaş'a bilgiler veren Mustafa Tuncer, hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından test edilen projede; kütüphane, Kur'an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları, duş ve abdesthaneler bulunduğunu belirtti.

Erbaş, inşaat alanını gezdikten sonra buradan ayrıldı. - VAN
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:17 Kaynak: İHA
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