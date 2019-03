Ali" Filminin Galası Yapıldı

Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkılarak çekilen "Ali" adlı filmin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi. Ramazan Özer , galada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmin başından bu yana her konuda gerçekçi olmaya özen gösterdiklerinin altını çizerek, "Senaryo oyuncularımıza gittiği andan itibaren hepsinin gözündeki gerçeklik konusunda etkilenmeyi gördüm ve bu anlamda herkes bu işe yüreğini verdi." dedi.Filmin başrol oyuncularından Gürbey İleri de samimi bir film çektiklerini dile getirerek, "Hem kamera arkası hem de oyuncular olarak, normalde 1,5 ayda çekilecek bir filmi, 13 gün gibi kısa bir sürede çektik. Ekip arası uyumumuz çok iyiydi. Bunun için set ekibine çok teşekkür ediyorum. Her zaman enerjimizi çok yüksek tuttular." diye konuştu.İleri, filmin konusuna da değinerek, şunları kaydetti:"Film, kansere yakalanmış bir çocuğun yaşadığı çaresizliği anlatıyor. Umut var mı bu filmde ? Şöyle düşünüyorum ki, biz öylesine her şeyi çok çabuk tükettiğimiz bir devirde yaşıyoruz ki, karşı taraftan bir beklenti olmadan değer vermeyi unuttuk bence. Yani sevgiyi unuttuk. Filmimiz de seyircilere ailemizin değerini, sevdiklerimizi, sağlığımızın kıymetini bilmemizi tekrardan hatırlatacaktır.""Filmin sonucuna seyirciler karar verecek" Hakan Meriçliler de filmi galada ilk kez izleyeceğini söyleyerek, "Bu filmde olduğum her an çok keyifliydi. Böyle filmlerde sadece oynamak yetmez, çok daha başka unsurlar da gerekli." ifadelerini kullandı. Köksal Engür de her türlü hikayenin beyaz perdeye aktarılması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:"Benim görüşüme göre bol bol film çekilmeli. Bu filmde Yeşilçam'a olan bir özlem konusu var. O zamanlar seyirciler çekilen her filme gidiyordu. Şimdi ise seçerek gidiyorlar. Bence filmlerin seçilmemesi, her tür filmin seyredilmesi lazım. Bu film de yaşanmış, gerçek bir hikaye. Filmin sonucuna da tabii ki seyirciler karar verecekler."Gurbet Gurur Cantürk'ün senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Semra Dinçer , Karel Gültekin, Baran Şükrü Babacan, Tolga Canbeyli, Yiğit Alp Karadayı, Murat Prosçiler ve Seyhan Arman yer alıyor.Çekimleri Amasra 'da yapılan dram türündeki film, 22 Mart 'ta vizyona girecek.