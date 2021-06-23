Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak
23.06.2021 00:41
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği başarılı performans sonrası Attila Szalai'ye büyük bir talep olduğunu belirten Koç, "Attila Szalai'ye ilgi acayip arttı. Szalai için 20 milyon euronun altı konuşulmaz bile" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EURO 2020'de gösterdiği performansla Avrupa'yı kendine hayran bırakan Attila Szalai'nin bonservis değerini söyledi.
EURO 2020 PERFORMANSI İLGİYİ ARTTIRDI
Habertürk TV'de konuşan başkan Ali Koç, dev turnuvada Macaristan formasıyla gösterdiği performansın ardından Attila Szalai'ye yoğun bir ilgi olduğunu ve futbolcunun minimum 20 milyon euro bonservis bedeliyle takımdan ayrılabileceğini söyledi.
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