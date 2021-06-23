Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EURO 2020'de gösterdiği performansla Avrupa'yı kendine hayran bırakan Attila Szalai'nin bonservis değerini söyledi.

EURO 2020 PERFORMANSI İLGİYİ ARTTIRDI

Habertürk TV'de konuşan başkan Ali Koç, dev turnuvada Macaristan formasıyla gösterdiği performansın ardından Attila Szalai'ye yoğun bir ilgi olduğunu ve futbolcunun minimum 20 milyon euro bonservis bedeliyle takımdan ayrılabileceğini söyledi.