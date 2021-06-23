Üye Girişi
Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak - Son Dakika

Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak

23.06.2021 00:41

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği başarılı performans sonrası Attila Szalai'ye büyük bir talep olduğunu belirten Koç, "Attila Szalai'ye ilgi acayip arttı. Szalai için 20 milyon euronun altı konuşulmaz bile" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EURO 2020'de gösterdiği performansla Avrupa'yı kendine hayran bırakan Attila Szalai'nin bonservis değerini söyledi.

EURO 2020 PERFORMANSI İLGİYİ ARTTIRDI

Habertürk TV'de konuşan başkan Ali Koç, dev turnuvada Macaristan formasıyla gösterdiği performansın ardından Attila Szalai'ye yoğun bir ilgi olduğunu ve futbolcunun minimum 20 milyon euro bonservis bedeliyle takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti 00:30 48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti Davutoğlu'ndan Perinçek'i kızdıracak Çin kampanyası: İbreti alem olsun diye ona da gönderin 23:54 Davutoğlu'ndan Perinçek'i kızdıracak Çin kampanyası: İbreti alem olsun diye ona da gönderin Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi? Ali Babacan kulisleri hareketlendiren iddiaları yalanladı 23:45 Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi? Ali Babacan kulisleri hareketlendiren iddiaları yalanladı
Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı 23:06 Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı 22:00 Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü 21:16 Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni swap anlaşmaları sinyali: 4 ülkeyle görüşüyoruz 20:09 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni swap anlaşmaları sinyali: 4 ülkeyle görüşüyoruz Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti 19:38 Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti

Son Dakika Haberleri
18:15 Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi
18:14 İlk dozda AstraZeneca aşısı olan Merkel, ikinci dozda Moderna aşısını tercih etti
17:51 Enişte-kayınço vurgunu MASAK raporlarına girdi: 1 yılda dev para toplamışlar
17:51 Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı
17:45 Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti
17:45 Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi
17:34 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı! Sürpriz isim adaya veda etti Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı! Sürpriz isim adaya veda etti         
00:56
Veyis Ateş'ten suç duyurusu açıklaması: Avukatlar hazırlık yapıyor Veyis Ateş'ten suç duyurusu açıklaması: Avukatlar hazırlık yapıyor         
00:27
Mehmetçik'ten büyük kahramanlık! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı Mehmetçik'ten büyük kahramanlık! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı         
23:49
Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti         
23:23
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı         
21:55
37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı 37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı         
21:11
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı         
19:21
Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı         
17:35
HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı         
15:46
Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı         
15:10
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 02:10:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement