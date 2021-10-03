Üye Girişi
Ali Koç: "Rakipler, bizim başımıza gelenleri yaşasalar İstanbul'da kıyamet kopuyordu" - Son Dakika

Ali Koç: "Rakipler, bizim başımıza gelenleri yaşasalar İstanbul'da kıyamet kopuyordu"

03.10.2021 19:50

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Hakem kararlarıyla ilgili olarak bugüne kadar en çok canı yanan kulübün Fenerbahçe olduğunu söyleyen Ali Koç, "Rakipler, bizim başımıza gelenleri yaşasa, İstanbul'da kıyamet kopuyordu" derken, takımın da şu ana kadar iyi gittiğini ancak birkaç vites daha yükseltmeleri gerektiğini ifade etti.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli araya lider girmenin önemli olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Ali Koç, "Geçen sene de 7. hafta liderlik. Ama ondan sonra bir nebze baş aşağı gitmeye başladık. Gerek şanssızlık, gerek ciddi hakem hataları oldu. Hatırlarsanız Konyaspor maçında Pelkas'ın golü verilmemişti. Milli araya lider girmenin keyfi ayrıdır ama birkaç vites artırmamız gerekiyor. İnanıyorum ki takım birbirine alıştıkça, yeniler takıma alıştıkça, herkes hocaya alıştıkça iyi gideceğimize şüphem yok. Allah bizi kaza, bela, sakatlıktan korusun. Sağlam bir kadroyla devam ettiğimiz için şampiyonluğu sonuna kadar zorlayacak kapasitemiz var. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi günde, kötü günde yanımızda olduklarını Olympiakos maçında gösterdiler. Her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Zaman zaman maç istedikleri gibi gitmediklerinde bazı oyuncuları yuhalamalarını anlıyorum ama tasvip etmem mümkün değil. Biz kazanacaksak onlardan alacağımız güçle devam edeceğiz. Desteğe devam etmelerini hem futbolda hem de diğer branşlarda istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAM OLARAK ARZU ETTİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ"

Şu ana kadar doğru yolda olduklarını ifade eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Doğru yolda olduğumuzu söylüyorum ama arzu ettiğimiz futbola yaklaştık, tam orada değiliz. Maçları kazanıyoruz ama bundan sonraki süreçte maçları daha rahat ve daha kuvvetli skorlarla kazanmamızı diliyorum. Bunu yapacak güce sahibiz. Gerek Samandıra'da gerekse de gittiğimiz deplasmanlarda iyi bir hava yakaladık. 21-22 bin bilet satma hakkımız var. İnşallah bu rakamlar yükselir. Bugün 20 bine yakın taraftar vardı. İlk haftalarda 8-10 bin kişiye oynuyorduk. Biz en azından maksimuma yaklaştık ama diğer statlarda görüyorum ki çok fazla boşluklar var. Ben tam tersini düşünüyordum. 1,5 sene sonra statlara hücum edilir diye düşünüyordum. En azından bizim statta ibre ful kapasiteyi görmüş durumda. İnşallah federasyon kapasiteyi yüzde 60, 70'e çıkarır. Futbol taraftarla güzel oluyor" diye konuştu.

BİZİM YAŞADIKLARIMIZI YAŞASALAR, İSTANBUL'DA KIYAMET KOPUYORDU"

Hakemlerin kararlarıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Ali Koç, "Kendimle tartışıyorum, kendimle çelişki içindeyim hakem konusuna girip girmeme konusunda. Ama bizim de sabrımızın bir noktası var. Biz yönetime geldikten sonra, burada konuşacak ve şikayet edecek bir takım varsa, açık ara bu Fenerbahçe'dir. Bizim geçen sene en kötü hesapladığımızda 10-12 puanımız gitti. Hakkımız yendi. Biz de zaman zaman sesimizi çıkardık, 'Az konuşuyorsunuz, masaya yumruk vurmuyorsunuz' diye eleştirildik. Bizim yoğurt yiyişimizin böyle olduğunu söylemiştik. Ama bizim başımıza gelenler, bugün sistematik şekilde hakem üzerinden algı oluşturmaya çalışan takımların başına gelseydi, bugün İstanbul'da, Türk futbolunda kıyamet kopuyordu. Kendinize olan ve haksız olduğunu düşündüğünüz konular oluyorsa, rakibinizin de hakkının yendiğinde konuşmanız gerekir. Tek taraflı olmaz. Fenerbahçe olarak, özellikle bir rakibimizin sistematik şekilde, geçen sezonun sonlarına doğru maçlarına atanan hakemler üzerinde kurmak istedikleri baskı, gerekse de şampiyonluğa oynayan rakiplerinin maçlarında algı oluşturmaları kimsenin gözünden kaçmıyor. Geçenlerde bir kulübümüz de bu konuyla ilgili açıklama yaptık. Biz artık bunları sakin olarak karşılamayacağız. Olay tribünlere oynamaksa, bizim de söz konusu kulüpten daha fazla taraftarımız var. Bizim de sorumluluklarımız var ama ağzımızdan çıkan laflara gerek ben, gerekse de yöneticilerimiz dikkat etmek zorunda. Evet hepimiz hakemlerden şikayet ediyoruz, seviyeleri çok daha yükseğe çıkarmaları gerekiyor. Sadece 90 dakikadan bahsetmiyorum, VAR'daki performansa kadar yükseltilmesi gerekiyor performansların. Atamalar 1-2 kişinin iki dudağı arasında olmasın. Hatta ben bir adım daha öteye gideyim, kura çekimiyle hakem atansın. Herkes şikayet ediyor, biz de memnun değiliz. Burada Sivasspor ile maç yapıyoruz, 12 dakika maç durdu, 7 dakika maç uzadı. Biz başımıza gelenlerden şikayet etmiyoruz ama bu rakibimiz daha başına bir şey gelmeden olabilecekleri öngörüp yakışıksız şekilde bu olayları gündeme getirmeye başladı. Geçen sene teşvik şikesi imasından bir hakemin, Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor olmasıyla ilgili bir sürü laf ettiler. Tamam da bizim burada 4-3 yenildiğimiz maçta ve dün oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçında Josef'in yaptığı dünyanın her yerinde kırmızı kart. O zaman da 'Bizim hakkımız yendi ama rakibin de hakkı yendi' diyeceksin. 2 haftadan başladılar. Herkesin penaltı dediği pozisyonda bile bize dokundular. Artık dursunlar. Durmazlarsa biz de başka konulara girmek zorundayız. Bu sefer de herkes kaybeder. Hepimiz söylemlerimize dikkat edelim. Bir kişinin gayriihtiyari konuşmasına bakacak insan değilim ama bu sistematik hale geldi. Bakalım milli arada neler söylenecek" açıklamasını yaptı.

"BERİSHA VE ROSSİ ÇOK ZEKİ OYUNCULAR"

Yeni transferlerden beklentilerin yüksek olduğunu söyleyen Ali Koç, "Onlar da bunu yavaş yavaş yerine getirecekler. Ama ne hikmetse Fenerbahçe'ye gelen santrforlar, daha sonra gittiklerinde başka bir noktaya ulaşıyorlar. Bunu ne ile açıklayacağım bilmiyorum. Berisha'nın sadece attığı gol değil, yaptığı baskı ve attığı ara paslar önemli. Berisha ve Rossi çok zeki oyuncular.. Hocamızın iki önceliği vardı transferde. Zeki olacak ve 'Pır pır' diye tabir ettiğimiz oyuncu olacak demişti. Hareketli ve 90 dakika yer değiştiren oyuncular istemişti. Bu 2 oyuncu da bu tarz futbolcular. İnşallah böyle devam ederler" dedi.

Mesut Özil ve Teknik Direktör Vitor Pereira arasında problem olduğu yönündeki iddialar hakkında da konuşan Koç, "Fenerbahçe'nin büyüklüğü ve konumu gereği bizde sürekli bir kaos ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Ben bunu Mesut'a da hocaya da söyledim. Hocanın en büyük hayali Mesut'un önderliğinde Perşembe günü maça çıkmaktı. Mesut'un en büyük hayali, Avrupa'da kendisini tekrar göstermekti. Ama olmadı, çünkü hastalandı. 2 gün evvel Pelkas da hastalandı. Ama Pelkas yetişti maça, ne yazık ki Mesut yetişemedi maça. Mesut buraya, 7 yıl sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak olan kadronun kaptanı olarak geldi. Mesut'tan Arda'ya kadar bütün futbolcular bu takımın önemli bir değeridir" diye konuştu.

"KİM'İ 1 SEZONDAN FAZLA TUTABİLİRSEK NE ALA"

Genç oyunculardan Ferdi Kadıoğlu'ndan çok memnun olduklarını ve bu futbolcunun sözleşmesiyle ilgili zamanı gelince gerekenin yapılacağını söyleyen Ali Koç, Kim Min Jae'nin sözleşmesindeki opsiyon maddesi iddiaları ile ilgili olarak da "Kim Min Jae'nin ya da herhangi bir futbolcumuzun ticari sır olan sözleşme maddelerini açıklamayacağım. Fenerbahçe taraftarı endişe etmesin, Kim dünya çapında bir futbolcu ve onu 1 seneden fazla burada tutarsak ne ala. Şu anda yüzde 60, 70'le oynuyor" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort/İHA)

Ali Koç: Rakipler, bizim başımıza gelenleri yaşasalar İstanbul'da kıyamet kopuyordu
Ali Koç: Rakipler, bizim başımıza gelenleri yaşasalar İstanbul'da kıyamet kopuyordu
Ali Koç: Rakipler, bizim başımıza gelenleri yaşasalar İstanbul'da kıyamet kopuyordu
Ali Koç: Rakipler, bizim başımıza gelenleri yaşasalar İstanbul'da kıyamet kopuyordu

Fenerbahçe, Kasımpaşa, İstanbul, Kıyamet, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ali Koç: 'Rakipler, bizim başımıza gelenleri yaşasalar İstanbul'da kıyamet kopuyordu' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar 19:49 İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi 19:36 Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki! Oyuna alınmayınca sinirden çılgına döndü 19:08 Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki! Oyuna alınmayınca sinirden çılgına döndü
Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti 18:20 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler 18:03 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler 3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti 17:32 3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak 17:25 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak 17:13 "İstenmeyen gelin" olduğu iddia edilen Hadise, sevgilisinin kardeşinin nişanına çiçek gönderdi

Son Dakika Haberleri
18:25 İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti
18:20 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi
18:19 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti
18:16 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
18:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021
18:02 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler
18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
17:15 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu
17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu
Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı         
20:05
Ali Koç, Kasımpaşa galibiyeti sonrası Beşiktaş'ı bombaladı: Bizi bulaştırmasınlar bu işe Ali Koç, Kasımpaşa galibiyeti sonrası Beşiktaş'ı bombaladı: Bizi bulaştırmasınlar bu işe         
19:40
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi         
18:21
Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı         
18:17
Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor         
17:41
ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu         
17:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu         
17:11
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun         
10:28
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 20:11:09. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Koç: "Rakipler, bizim başımıza gelenleri yaşasalar İstanbul'da kıyamet kopuyordu" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement