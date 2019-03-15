Son Dakika Haberleri: Ali Koç'tan Hasan Ali'nin Pozisyonuna Tepki

Ali Koç'tan Hasan Ali'nin Pozisyonuna Tepki

1 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'a yapılan sert müdahale sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler ayağa kalkarak pozisyonun sertliğine tepki gösterdi.

Ali Koç'tan Hasan Ali'nin Pozisyonuna Tepki, System.String[]
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'a yapılan sert müdahale sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler ayağa kalkarak pozisyonun sertliğine tepki gösterdi. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakanın 30. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'a Sivassporlu futbolcu Douglas sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonrasında tribünler tepki verirken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç pozisyona büyük bir tepki gösterdi. Yapılan faul sonrasında ayağa kalkan Koç pozisyonun sertliğine tepkide bulundu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

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