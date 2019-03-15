Ali Koç'tan Hasan Ali'nin Pozisyonuna Tepki
1 saat önce
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'a yapılan sert müdahale sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler ayağa kalkarak pozisyonun sertliğine tepki gösterdi.
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım
'a yapılan sert müdahale sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç
ve yöneticiler ayağa kalkarak pozisyonun sertliğine tepki gösterdi. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor
arasında oynanan müsabakanın 30. dakikasında Hasan Ali
Kaldırım'a Sivassporlu futbolcu Douglas sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonrasında tribünler tepki verirken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç pozisyona büyük bir tepki gösterdi. Yapılan faul sonrasında ayağa kalkan Koç pozisyonun sertliğine tepkide bulundu.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Hasan Ali'nin Pozisyonuna Tepki
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