Son Dakika Haberleri: Ali Koç'tan iddaa açıklaması: Yıldırım Bey'in devam etmemesi gerekir

Ali Koç'tan iddaa açıklaması: Yıldırım Bey'in devam etmemesi gerekir

54 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, iddaa ihalesinin ardından Yıldırım Demirören'in istifa etmesi gerektiğini söyledi, "Dünyanın başka bir yerinde devam etmesi mümkün değildir" diye konuştu.

Ali Koç'tan iddaa açıklaması: Yıldırım Bey'in devam etmemesi gerekir, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, iddaa ihalesinin ardından Yıldırım Demirören'in istifa etmesi gerektiğini söyledi, "Dünyanın başka bir yerinde devam etmesi mümkün değildir" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:40 

Fenerbahçe Kulübü, Yıldırım Demirören, Ali Koç, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yıldırım Demirören İstifa Etmelidir

Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:34:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Koç'tan iddaa açıklaması: Yıldırım Bey'in devam etmemesi gerekir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]