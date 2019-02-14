Ali Koç'tan iddaa açıklaması: Yıldırım Bey'in devam etmemesi gerekir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, iddaa ihalesinin ardından Yıldırım Demirören'in istifa etmesi gerektiğini söyledi, "Dünyanın başka bir yerinde devam etmesi mümkün değildir" diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, iddaa ihalesinin ardından Yıldırım Demirören'in istifa etmesi gerektiğini söyledi, "Dünyanın başka bir yerinde devam etmesi mümkün değildir" diye konuştu.

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