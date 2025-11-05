Ali Koç'un Aydın'daki bağ evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü - Son Dakika
Ali Koç'un Aydın'daki bağ evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü


05.11.2025 08:40  Güncelleme: 08:53

Aydın'da iş insanı Ali Koç'a ait olduğu belirtilen bir bağ evinde meydana gelen patlama ve yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Patlama ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bağ evinde patlama ve ardından yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, gece yarısı Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Ali Koç'a ait bir bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında ev sahiplerinin dışarıda oldukları öğrenildi. Jandarma patlama ve yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA




