Ali Nesin duyurdu: Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi - Son Dakika
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Ali Nesin duyurdu: Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi

09.05.2022 09:28
Ali Nesin duyurdu: Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi

Yazar Aziz Nesin tarafından kurulan "Nesin Vakfı"nın banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke edildiği açıklandı. Prof. Dr. Ali Nesin bloke kararına kadar yaşananları ve Rabıta Vakfı ile komşulukları sonrası karşılaştıkları sorunları anlatan bir basın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ali Nesin, İsmail Ağa Cemaati'ne bağlı Rabıta Vakfı ile Çatalca'da yaşanan gerilimi işaret etti.

Ali Nesin "Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok, devlet istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir" dedi.

"RABITA VAKFI İLE KOMŞU OLDUK"

Ali Nesin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Ali Nesin duyurdu: Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi

"Sevgili Dostlar,

Valilik banka hesaplarımızı bloke etti. Bu Vakıf'ta maaşlı çalışan var, okuyan, beslenen çocuk var demeden, acımasızca… Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok, devlet istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir.

Konuyu kısaca anlatayım.

2017'de sizlerin de katkısıyla komşu araziyi satın almış, böylece Nesin Vakfı'nı büyütmüştük. Babamın hayaliydi, gerçekleştirdik."

"YÜKSEK SESLİ AYİNLER YAPTILAR, FOTOĞRAFLARIMIZI ÇEKTİLER"

"Geçen yıl, İsmailağa cemaatinden olduğu anlaşılan Rabıta Vakfı yeni aldığımız bu arazinin hemen yanına yerleşti. Böylece onlarla komşu olduk. Eksantrik ve hatta sevimli bulduğum bu cemaatin yanı başımıza gelmesinden hiç rahatsız olmadım, hatta aksine, gülümsemeyle karşıladım. Türkiye farklı inançların, farklı görüşlerin, farklı yaşam tarzlarının bir arada barış içinde yaşayacakları bir ülke olmalı çünkü, aksi hâlde hiçbirimize huzur yok. 1995 Temmuzunda ülkeye döndüğümde de bu düşüncedeydim, bugün de bu düşüncedeyim. Siyasi tavırlarımı biliyorsunuz… Ama olaylar hiç de umduğum gibi seyretmedi.

Yanı başımızda kalabalık ve yüksek sesli ayinler düzenlediler. Bakışlarından ve hareketlerinden rahatsız olmamızı istedikleri anlaşılıyordu. Fotoğraflarımızı çekip özel hayatımızı ihlal ettiler. Tehdit ettiler. Çatalca'da aleyhimize dedikodular çıkardılar. Hiç nedensiz düşmanca bir tavır içine girdiler. Kaçak bir cami (ya da mescit) inşaatına başladılar. İçlerinden biri bize fiziken saldırdı. Hiçbir zaman tahriklerine kapılmadık ama gerekeni yaptık; ne yazık ki şikayetlerimizin hepsi resmî mercilerden geri döndü. Arkaları sağlam anlaşılan. Buraya kadar olanlar o kadar önemli değil, biz bu tür mücadelelerle çok haşır neşir olduk, âdeta nasırlaştık. Sonrası daha vahim."

"HEM ARAZİYİ HEM TOPLANAN PARAYI İSTİYORLAR!"

"Bir ay önce Valilik, izinsiz bağış kampanyası yaptığımız gerekçesiyle banka hesaplarımızı bloke etti. Şu anda paramıza ulaşamıyoruz. Hem araziyi hem de o süreçte toplanan parayı istiyorlar. Bir ay boyunca sorunu diyalogla, güzellikle, bu ülkeye ve insanlarına inanan uygar insanlar gibi çözmeye çalıştık, ama olmadı.

İzinsiz bağış kampanyası dedikleri de bir Facebook duyurusundan ibaret. Kaldı ki o zamanlar sosyal medya duyurularını kampanyadan sayan bir kanun maddesi de yoktu, üç dört yıl sonra çıktı.

Son bir söz: Nesin ailesi bu ülkenin düşmanı değildir, aksine, Birinci Dünya Savaşı'na, ardından gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı'na katılan dedemi de sayarsak, üç kuşaktır karşılıksız bu halka hizmet ediyoruz, izin verirlerse daha da edeceğiz.

Yetti ama!"

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