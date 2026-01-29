Ali Öztunç: Türkiye Yatırımcı Kaçırıyor

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AK Parti iktidarının yanlış ekonomi politikalarıyla, Türkiye'yi yatırım çeken değil; yatırımcısı, sermayesi ve birikimi yurt dışına kaçan bir ülke haline getirdiğini belirterek,"Hukukun, demokrasinin ve liyakatin yeniden tesis edilmediği bir Türkiye'de ne yatırım gelir ne de refah artar. Türkiye bu kötü yönetimi hak etmemektedir" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada; AK Parti'nin yatırımlar konusunda halkı yanılttığını, Türkiye'ye sermaye giriyor gibi gösterilmesine rağmen, tersine bir kaçış yaşandığını ifade etti. Son bir yılda 9,6 milyar dolarlık doğrudan yatırımın yurtdışına çıktığını kaydeden Öztunç, şunları söyledi:

"Türkiye'de üretim değil, spekülasyon; sanayi değil, rant teşvik ediliyor. 'Nas' adı altında yürütülen akıl dışı ekonomi politikalarıyla Türkiye'de konut ve arsa fiyatlarını fahiş biçimde artıran iktidar, yerli yatırımcı için yurt dışındaki gayrimenkulleri daha cazip hale getirmiştir. Yurtdışına kaçan 9,6 milyar dolarlık yatırımın 2,7 milyar dolarlık kısmının gayrimenkule gitmesi, bunun kanıtıdır. Aynı dönemde yabancıların Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım 14,4 milyar dolar seviyesinde kalmış, bunun 2,3 milyar doları yabancıların Türkiye'den aldığı gayrimenkullerden oluşmuştur. İlk kez Türkiye'ye gayrimenkul için giren para, Türkiye'den çıkan paranın altına düşmüştür. Bu tablo, ülkeye olan güvenin nasıl eridiğinin açık bir göstergesidir. Portföy yatırımlarında da durum farklı değildir. Özellikle 19 Mart'ta yaşanan siyasi ve hukuki darbe ortamının ardından, Türkiye'den ciddi bir yabancı sermaye çıkışı yaşanmıştır. Son bir yıllık dönemde, Hazine'nin tahvil borçlanmaları dahil olmak üzere Türkiye'ye gelen net portföy yatırımı 10,2 milyar dolar olurken; Türkiye'den çıkan net portföy yatırımı 13,2 milyar dolara ulaşmıştır.

"Güven yoksa yatırım yok, para yok"

Yani sermaye giriyor gibi gösterilirken, gerçekte Türkiye'den daha fazlası kaçmaktadır. Hukukun üstünlüğünün yok edildiği, Merkez Bankası'nın talimatla yönetildiği, tek kişinin kararlarıyla ekonominin yönlendirildiği bir ülkede yatırımcı güveninden söz etmek mümkün değildir. Bugün Türkiye'de gençler işsiz, sanayici borçlu, çiftçi üretimden kopmuş durumdadır. Buna karşın iktidar hala yaşananları 'geçici dalgalanma' diye geçiştirmektedir. Oysa ortada açık bir gerçek vardır; AKP, Türkiye'yi yatırım yapılacak değil, terk edilecek bir ülke haline getirmiştir. Bu düzen değişmeden; hukukun, demokrasinin ve liyakatin yeniden tesis edilmediği bir Türkiye'de ne yatırım gelir ne de refah artar. Türkiye bu kötü yönetimi hak etmemektedir."