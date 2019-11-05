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Aliağa Belediyesinden vergi hatırlatması

6 saat önce

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödeme süresinin 2 Aralık 2019 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlattı.

Aliağa Belediyesinden vergi hatırlatması, System.String[]

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödeme süresinin 2 Aralık 2019 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlattı.


Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemelerini 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar belediye veznesine nakit veya kredi kartı ile yapabilecek. Vatandaşların ödemelerini https://ebelediye.aliaga.bel.tr üzerinden online olarak da gerçekleştirebileceği, ayrıca kanun kapsamında yapılandıran borçlar için taksit ödeme süresininde 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 17.00 itibariyle son bulacağı hatırlatıldı. Ödemelerin, Türkiye Halk Bankası Aliağa Şubesi, Aliağa Belediye Başkanlığının TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 no'lu İBAN hesabına veya 233101 no'lu posta çeki hesabına ödemelerin yapılabileceği de duyuruldu. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aralık, Aliağa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:09 Kaynak: İHA
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