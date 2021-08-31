Aliağa'da Coşkulu Zafer Bayramı kutlaması - Son Dakika

Aliağa'daki 30 Ağustos programı sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Aliağa Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Aliağa Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına sunumuyla başladı. Ardından mülki erkan tarafından Aliağa Şehitliği ziyaret edildi.

BİSİKLET TUTKUNLARINDAN 'ZAFER SAYGI TURU'

Kutlama etkinlikleri akşam saatlerinde Aliağa Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Zafer Saygı Turu' ile devam etti. Aliağa Motosiklet ve Bisiklet Spor Kulübü (ALMOB), MotoArt, Ege Motosiklet Kulübü (EMK) ile Aliağalı bisiklet tutkunları Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek kortej halinde sürüş yaptı. Korteje Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polisler ile Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler de eşlik etti.

BAŞKAN SERKAN ACAR, BİSİKLET VE MOTOSİKLET GRUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan motosiklet ve bisiklet gruplarıyla bir araya geldi. Yüzlerce vatandaşın ilgi gösterdiği sürüş etkinliğinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Serkan Acar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak tura katılan gruplara keyifli sürüşler diledi.

SU JETİ GÖSTERİLERİ HAYRAN BIRAKTI

Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket eden bisikletli ve motosikletli gruplar, Atatürk Caddesi, İstiklal Caddesi, Sahil Bandı ve Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı güzargahında sürüş yaptı. Kent merkezinde renkli görüntüler oluşturan grupları Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda Başkan Serkan Acar karşıladı. Coşkunun zirve yaptığı Avcı Ramadan'da Ege Motosiklet Kulübü ile Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) tarafından gerçekleştirilen su jeti gösterileri ilgiyle izlendi.

ALMOB BAŞKANI MURAT KOŞAR, "BİSİKLET VE MOTOSİKLET KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Bisiklet ve motosiklet kültürünü geliştirmek amacıyla hareket ettiklerini belirten ALMOB Başkanı Murat Koşar, "Bisiklet ve motosikletçi arkadaşlarımızla birlikte bisiklet kültürünü geliştirmek, kaskın, ekipmanın önemini vurgulamak istiyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle çok güzel bir kortej gerçekleştirdik. Destekleriyle yanımızda olan Aliağa Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

ALMOB BAŞKAN YARDIMCISI OSMAN ÖZCAN, "EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Pedalhane Bisiklet Kurucusu ve ALMOB Başkan Yardımcısı Osman Özcan, kortej sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bisiklet ve Motosiklet tutkunları olarak Zafer Bayramı'mızın 99.Yılını coşkuyla kutladık. Günün anlam ve önemine uygun olarak kortejimizi yaptık. Kortejin yapılmasında bizlere destek veren Aliağa Belediyesi'ne, Belediye Başkanımız Serkan Acar'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.