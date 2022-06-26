Aliağa'daki Asbest İddialarına Tepki: "Yaşam Alanlarımızın Avrupa'nın Çöplüğü Olarak Kullanılmasını Kabul Etmiyoruz"

İzmir'deki Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde parçalanan "Gökhan Han" adlı gemide asbest tespit edilmesi, asbestin tozuyarak havaya dağılmasını engelleyen donanım ile işçiler için koruyucu kıyafet ve ekipman olmamasına rağmen Kılıçlar Gemi Söküm firması tarafından söküme devam edilmesi İzmir Yaşam Alanları'nın tepkisini çekti. Açıklamada, "Yaşam alanlarımızın Avrupa'nın nükleer ve tehlikeli atık çöplüğü olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz" denildi.

İzmir Yaşam Alanları isimli çevre örgütü konuyla ilgili bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde yaşam hakları ve emeklerinin değeri için mücadele eden işçilerin yanında yer aldığını bildirir. Yaşamı ve emeği birlikte korumaya yönelik bu mücadeleyi saygı ile selamlıyoruz! Emeğin sömürüldüğü emekçilerin köleleştirildiği ülke haline getirilmemize itiraz ediyoruz. Yaşam alanlarımızın Avrupa'nın nükleer ve tehlikeli atık çöplüğü olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. Sökümlerin insan yaşamını hiçe sayarak yapıldığını, denetim olmadığı defalarca kanıtlandı. Tüm bunlara göz yummamız ve görmememiz isteniyor. İzmir Yaşam Alanları bu politika ve uygulamaları kabul etmiyor. Bu nedenle de emeğin değeri ve yaşamın sürdürülebilirliği için mücadele eden emekçilerin, işçilerin yanında yer almaktadır" denildi.

"BUNA İZİN VEREMEYİZ"

Denetimsiz yapılan gemi sökümünün son örneğinin Kılıçlar Gemi Söküm AŞ.'de yaşandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun ilk örnek olmadığını biliyoruz. Ama son olması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kılıçlar Gemi Söküm işçileri kendilerine yasa ve ahlak dışı olarak amosit türü asbestin kullandırıldığını belirletmiş ve suçüstü yaptırmışlar. Bu konuda yetkili uzman kuruluştan alınmış bilimsel, teknik ve standartlara göre oluşturulmuş rapor almışlar. Gemi sökümünde tamamen denetim dışı bırakılmıştır. GEMİSANDER (Gemi Söküm Sanayicileri Derneği) eski başkanı Adem Şimşek'den bu yana denetimsizliğin daha da arttığı, kamu görevlilerinin bölgeyi denetlemekten çekindikleri bilinmektedir. Emek ve ekoloji mücadelesi bir bütündür. İşçilerin ve emekçilerin yaşamlarından çalınmasını, emeğin köleleştirilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Buna izin veremeyiz. Gemi söküm işçilerinin tüm istemlerinin derhal karşılanmasını destekliyoruz. Gemi Söküm Bölgesi ve orada yapılan tüm söküm işlemlerinin TMMOB'un ilgili Odaları, Tabip Odası, Baro, ekoloji meclisleri ve işçi sendikalarının denetim ve olurlarıyla yapılabilmelidir. İzmir Yaşam Alanları mücadelelerinde gemi söküm işçileriyle dayanışmadadır."

RAPORU PAYLAŞIP ÜRETİMİN DERHAL DURULMASINI İSTEMİŞLERDİ

İzmir'deki Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde parçalanan "Gökhan Han" adlı gemide asbest tespit edilmişti. Hazırlanan raporu paylaşan Asbest Söküm Uzmanları Derneği ve Ege İşçi Birliği, asbestin tozuyarak havaya dağılmasını engelleyen donanım ile işçiler için koruyucu kıyafet ve ekipman barındırmadığını savundukları Kılıçlar Gemi Söküm firmasında üretimin derhal durdurulmasını istemişti.