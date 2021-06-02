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Aliağa Devlet Hastanesi'ne Ek Poliklinik Binası - Son Dakika

Aliağa Devlet Hastanesi'ne Ek Poliklinik Binası

02.06.2021 08:33
Aliağa Devlet Hastanesi'ne Ek Poliklinik Binası, System.String[]

Aliağa Belediyesi'nin ve Aliağa Kaymakamlığı'nın destekleri, hayırseverlerin katkılarıyla yapılmakta olan Aliağa Devlet Hastanesi Ek Poliklinik Binası'nın temeli atıldı.

Şubat ayında yapımına başlanan ve içerisinde yanık ünitesi ile yoğun bakım servisinin de yer alacağı Acil Servis Ek Binası'nda çalışmalar sürerken bu kez Acil Servisi bahçesinde toplam 2 Bin metrekare alanda 5 kattan oluşacak ek poliklinik binasının temeli atıldı. Aliağa'nın artan poliklinik ihtiyacının karşılanması amacıyla yapımına başlanılan bina tamamlandıktan sonra içinde 40 oda bulunacak.

Ek poliklinik binasının temel atma programına; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yalçın Koçyiğit, Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka, hayırsever iş insanı Zeynel Arslan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve Aliağalı iş insanları katıldı.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR: "ALİAĞA DEVLET HASTANESİ B SINIFINA YÜKSELECEK"

Aliağa Devlet Hastanesi'nin mevcut koşullarının iyileştirmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Sağlık Bakanlığımızın Aliağamızda büyük bir hastane projesi hali hazırda devam ediyor. Ancak mevcut hastanemizin fiziksel koşullarını daha iyi hale getirmek için bir araya geldik. İlk etapta bir acil servis, yoğun bakım, yanık ünitesi ve tedavi alanları oluşturmak için ek bina çalışmalarına başlamıştık. Temelini attığımız bina da bir poliklinik binası olacak ve içinde 40 oda bulunacak. Aliağalı hayırsever iş insanı Zeynel Arslan binanın yapımını üstlenecek. Binanın yapımını yaklaşık 4 ayda tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışma tamamlandığında hastanemiz yatak sayısı, doktor sayısı ve imkânlar açısından B Sınıfına yükselecek. Binanın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

ALİAĞA KAYMAKAMI ÖMER KARAMAN: "PANDEMİ DÖNEMİNDE ATILAN BU ADIM ALİAĞA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Aliağa'da sağlık standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Aliağamızın sağlık alanında daha iyi bir konuma gelmesi için, birlik ve beraberlik içinde, üst yönetim olarak büyük bir özveriyle omuzladık. Aliağa'daki sağlık standartlarını çok daha iyi bir noktaya getirmek adına iyi bir birliktelik sergiledik. Yeni devlet hastanemizin yapılmasıyla ilgili konuyu da il başkanlarımız yakından takip ediyor. Pandemi döneminde atılan bu adım Aliağa için çok önemli bir rahatlama sağlayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

Aliağa Devlet Hastanesi'ne Ek Poliklinik Binası

Aliağa Devlet Hastanesi, Ömer Karaman, Serkan Acar, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağa Devlet Hastanesi'ne Ek Poliklinik Binası - Son Dakika


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