Aliağa FK, Emre Keskin\'i Transfer Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, Menemen FK'da forması giyen orta saha oyuncusu Emre Keskin'i kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa FK, orta saha mevkiine takviye yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Menemen FK'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Emre'ye hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR
