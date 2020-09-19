Aliağa ve Çeşme'de Gaziler Günü kutlaması - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle İzmir'in Aliağa ve Çeşme ilçelerinde tören düzenlendi.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümü ve Gaziler Günü kutlamaları nedeniyle Aliağa Cumhuriyet Meydanında tören yapıldı. Törene, Aliağa Kaymakamı Ömer Karman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Binbaşı Murat Güllü, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını dolayısıyla belirli sayıda insanın katıldığı törende, sosyal mesafe kuralına da uyuldu. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşın okunmasıyla son buldu.

Tören ardından Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, gazilerin yanına giderek bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

Çeşme'de

Çeşme'deki Gaziler Günü töreni ise Çeşme Cumhuriyet Meydanında düzenlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak gerçekleştirilen törende, şehit yakınları ve gaziler adına hazırlanan çelengi Güneydoğu gazisi Bülent İşçi Atatürk Anıtına sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Çeşme Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş İbrahim Sağlamyürek yaptı. Sağlamyürek konuşmasında, gazilerle birlikte olmanın haklı gururu ve onuruyla, kurtuluş günlerinin heyecanı ve coşkusuyla bu büyük mutluluğu yaşadıklarını ifade ederek, "Var olan hiçbir dünyevi kıymetle ölçülemeyecek değerde ve önemde olan gazilerimiz, milletimizin engin sahiplenişiyle, her zaman ayrıcalıklı ve soylu özelliklerini muhafaza etmişlerdir. Üstlendikleri vatan görevi esnasında, girmiş oldukları mücadelelerden 'Gazilik' unvanıyla ayrılan kahramanlarımızın, mümtaz ve muhterem anıları hiçbir zaman akıllardan ve gönüllerden çıkmayacaktır" diye konuştu.

Kutlama törenine Çeşme kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR