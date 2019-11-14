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Aliağaspor FK, Bergama deplasmanına hazırlanıyor

6 saat önce

Aliağaspor FK, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 9. haftasında konuk olacağı Bergamaspor hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Aliağaspor FK, Bergama deplasmanına hazırlanıyor, System.String[]

Aliağaspor FK, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 9. haftasında konuk olacağı Bergamaspor hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 9. haftası önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. 8. grupta 22 puanla zirvede yer alan Bergama Belediyespor ile 15 puanla altıncı sırada yer alan Aliağaspor FK karşılaşması nefesleri kesecek. Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşma, 17 Kasım Pazar günü Bergama 14 Eylül Stadında oynanacak. Karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.


Aliağaspor FK hazırlıklarını sürdürüyor


Zirve yarışından kopmak istemeyen Aliağaspor FK, ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Bergama Belediyespor'a konuk olacak. Karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefleyen Aliağaspor FK, hazırlıklarını Petkim Stadında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık iki saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman yarım sahada yapılan taktik çalışmayla son buldu.


"Bizim tek hedefimiz şampiyonluk"


Sezonun en önemli karşılaşmasına çıkacaklarını belirten Aliağaspor FK takım kaptanı Güray Kula, "Sıralamada iyi yerlerde değiliz ama bu kimseyi aldatmasın. Bizim tek hedefimiz şampiyonluk. Bergama Belediyespor maçına çok iyi hazırlanıyoruz ve bu maçı kazanmayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.


"Bergama Belediyespor maçını kazanarak yolumuza devam edeceğiz"


Gönen Belediyespor karşılaşmasında kendi sahalarında istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını ifade eden tecrübeli oyuncu Berk Baran da, "Cami olarak bu maça iyi kenetlendik. Herkes bu maçı bekliyor. Bergama Belediyespor maçını kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Biz her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olduk. Ligde bazı sıkıntılar yaşadık ama bu hafta bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz" dedi. - İZMİR

Bergama, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:06 Kaynak: İHA
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