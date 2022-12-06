Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan vatmanın ilk ifadesi ortaya çıktı: Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim - Son Dakika
Üye Girişi

Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan vatmanın ilk ifadesi ortaya çıktı: Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim

06.12.2022 14:45

Dün Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan ve 33 kişinin yaralanmasına neden olan vatman Semi Özcan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Özcan, "Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Normalde tramvay kabininde ivme kolunu manuel kullanırım. Bu güzergahta veya başka güzergahlarda daha önce başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Dün saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Taksim-Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüse, Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Kazada 33 kişi yaralandı.

"AÇLIKTAN GÖZÜM KARARMIŞ VEYA BAYILMIŞ OLABİLİRİM"

Kaza sonrasında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen vatman Semi Özcan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Özcan, ifadesinde yaklaşık 7 yıldır vatman olduğunu ifade ederek, "İki yıldır bu hatta çalışmaktayım. Dün saat 05.30'da sıralarında iş başı yapmak için çalıştığım kuruma gittim. Saat 06.30'da ise tramvaya binerek Cibali durağına gidip tekrar Alibeyköy Otogar durağına geldim. Saat 09.00 tekrar Alibeyköy'den Cibali durağına kalkış yaptım. O ana kadar tramvay kabini içerisinde mekanik arızaya işaret edecek herhangi bir olumsuz durum hissetmedim. Hatta yanımda soy adını bilmediğim temizlik şefimiz de vardı. Alibeyköy durağından yolcuları aldıktan sonra tekrar hareketlendim. O esnada kabin içerisinde yalnızdım. En son yolu takip ettiğimi biliyorum. Ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır. Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvay İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Ardından sağlık ekipleri beni hastaneye götürdü. Hastanenin ardından karakola giderek ifademi verdim" dedi.

Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan vatman: Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim

"BAYILDIĞIM İÇİN TRAMVAY IŞIKLARININ YEŞİL Mİ KIRMIZI MI YANDIĞINI HATIRLAMIYORUM"

Özcan ifadesinin devamında, "Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Daha önce hiç kazam yoktur. Yaşanılanlardan dolayı çok üzgünüm. Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir. Bayıldığım için tramvay ışıklarının yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum. Normalde tramvay kabininde ivme kolunu manuel kullanırım. Bu güzergahta veya başka güzergahlarda daha önce başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları gelmiştir. Ancak olay tarihinde yaşanan kazada, sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum. Araştırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan vatman: Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim

TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Öte yandan lazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi. Hastanede tedavisi tamamlanan vatman Semi Özcan ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından "bilinçli taksiler birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Alibeyköy'deki Kazaya İlişkin Gözaltına Alınan Tramvay Sürüsücü Adliyeye Sevk Edildi Alibeyköy'deki Kazaya İlişkin Gözaltına Alınan Tramvay Sürüsücü Adliyeye Sevk Edildi ALİBEYKÖY'DEKİ KAZA İETT OTOBÜSÜ KAMERASINDA ALİBEYKÖY'DEKİ KAZA İETT OTOBÜSÜ KAMERASINDA

Taksim, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan vatmanın ilk ifadesi ortaya çıktı: Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:39 Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan vatmanın ilk ifadesi ortaya çıktı: Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim
14:37 Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Genel Kurul'da AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga
14:36 Geçtiğimiz aylarda evlenen Nihat Doğan babalık heyecanı yaşıyor! Oğluna "Badıgan" ismini verecek
14:35 Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Takımda kadro verilmek istenmeyen 3 futbolcu kasayı dolduracak
14:16 TÜRK-İŞ Başkanı, asgari ücret masasına 3 konu başlığıyla gelecek!
14:08 Şenol Güneş transfer iddialarına cevap verdi: Caner'i severim ama görüşmedim
13:44 "Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı" diyen Pınar Deniz'e meslektaşları Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan tepki
13:40 Bakan Soylu'dan Taksim'deki bombalı terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama: Bomba sosyal medya üzerinden imal edildi
13:34 Diyet yapanlar dikkat! Aralıklı oruç yavaş yavaş ölüme götürüyor
13:16 Baba-oğula pusu kurdular! Araç kurşun yağmuruna tutulurken, 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2022 15:05:19. #1.11#
SON DAKİKA: Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan vatmanın ilk ifadesi ortaya çıktı: Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement