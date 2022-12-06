Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan vatmanın ilk ifadesi ortaya çıktı: Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim

Dün saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Taksim-Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüse, Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Kazada 33 kişi yaralandı.

"AÇLIKTAN GÖZÜM KARARMIŞ VEYA BAYILMIŞ OLABİLİRİM"

Kaza sonrasında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen vatman Semi Özcan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Özcan, ifadesinde yaklaşık 7 yıldır vatman olduğunu ifade ederek, "İki yıldır bu hatta çalışmaktayım. Dün saat 05.30'da sıralarında iş başı yapmak için çalıştığım kuruma gittim. Saat 06.30'da ise tramvaya binerek Cibali durağına gidip tekrar Alibeyköy Otogar durağına geldim. Saat 09.00 tekrar Alibeyköy'den Cibali durağına kalkış yaptım. O ana kadar tramvay kabini içerisinde mekanik arızaya işaret edecek herhangi bir olumsuz durum hissetmedim. Hatta yanımda soy adını bilmediğim temizlik şefimiz de vardı. Alibeyköy durağından yolcuları aldıktan sonra tekrar hareketlendim. O esnada kabin içerisinde yalnızdım. En son yolu takip ettiğimi biliyorum. Ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır. Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvay İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Ardından sağlık ekipleri beni hastaneye götürdü. Hastanenin ardından karakola giderek ifademi verdim" dedi.

"BAYILDIĞIM İÇİN TRAMVAY IŞIKLARININ YEŞİL Mİ KIRMIZI MI YANDIĞINI HATIRLAMIYORUM"

Özcan ifadesinin devamında, "Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Daha önce hiç kazam yoktur. Yaşanılanlardan dolayı çok üzgünüm. Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir. Bayıldığım için tramvay ışıklarının yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum. Normalde tramvay kabininde ivme kolunu manuel kullanırım. Bu güzergahta veya başka güzergahlarda daha önce başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları gelmiştir. Ancak olay tarihinde yaşanan kazada, sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum. Araştırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Öte yandan lazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi. Hastanede tedavisi tamamlanan vatman Semi Özcan ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından "bilinçli taksiler birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.