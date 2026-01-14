Alican Sınır Kapısı'nda Hazırlıklar Hızla Devam Ediyor

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Türkiye ile Ermenistan arasında açılması planlanan Alican Sınır Kapısı'nda hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Sınır kapısında bulunan 5'inci Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri karakolun başka bir bölgeye taşınmasının ardından, gümrük sahasında düzenleme çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Iğdır Valisi Ercan Turan, gümrük sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek iş insanlarıyla bir araya geldi. İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Vali Turan, "Kapımızda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Planlamamıza göre bu ayın sonunda hizmete girmesini hedefliyoruz. Askeri alan, ay sonu itibarıyla Ticaret Bakanlığı'na devredilecek" dedi.

İş insanı İshak Yaycılı ise sınır kapısının açılmasının Iğdır için büyük fırsat olduğuna dikkati çekti. Yaycılı, geçmişte Azerbaycan sınır kapısının açılması sürecinde yaşanan eksiklikleri hatırlatarak, "Azerbaycan kapısı açıldığında Iğdır'ın kapasitesi yeterli değildi. Aynı durumu burada yaşamayalım. Ermenistan nüfusunun yüzde 10'unun Iğdır'a gelmesi demek, yaklaşık 100–200 bin kişi demektir. Yakın mesafede Ermenistan'ın başkenti var ve bu ciddi bir potansiyel. Bu durum, Iğdır'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkı sağlar" diye konuştu.

Yaycılı, özellikle esnafa çağrıda bulunarak, "Gelen komşu ülke vatandaşlarına ticarette iyi davranmalı, misafirperverliğimizi göstermeliyiz. Fahiş fiyatlarla insanları Kars, Van, Erzurum gibi illere yönlendirmemeliyiz. Kalıcı ve uzun vadeli ticareti hedeflemeliyiz. Ayrıca Iğdır'da ciddi bir otel ihtiyacı var. Bu konuda yatırım planlıyorum" dedi.

"Kapının açılması bölgede olumlu hava oluşturdu"

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan ise sınır kapısının açılmasının Doğu Anadolu Bölgesi genelinde olumlu bir hava estirdiğini belirtti.

Arslan, "Alican Sınır Kapısı 1934–1952 yılları arasında açıktı. O dönemde daha çok ithalata dayalı ticaret yapılıyordu. 1952'den bu yana kapalı olan bu kapının açılması için yıllardır girişimler yapıldı" dedi.

Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması ve bölgedeki normalleşme sürecinin ardından Türkiye'nin tutarlı dış politikasıyla doğru bir adım atıldığını vurgulayan Arslan, "Ermenistan'ın olumlu adımları ve ilişkilerin normalleşmesiyle bu kapının açılması mümkün hale geldi. Biz de Iğdır olarak buna hazırlanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe de sınır kapısının açılmasından duyduğu heyecanı dile getirerek, "Bu kapının açılması Iğdır'a ve bölgemize çok şey kazandıracaktır. Sadece komşu ülkelere değil, yaklaşık 300 milyonluk Türk dünyasına, bir ticaret havzasına açılmış olacağız. Bölgenin kalkınması ve yatırım potansiyeli açısından son derece önemli" dedi.

Bölge esnafı ve çiftçilerden Alican Açkan ise kapının bir an önce tam kapasiteyle açılmasını istediklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz, kapının genişletilerek halkımıza en kısa sürede hizmet vermesidir. Meyve, sebze ve tarım ürünlerimizin her yere ulaşacağına inanıyoruz. Bu hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok güzel bir gelişme olur" şeklinde konuştu.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Alican Sınır Kapısı'ndaki düzenleme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlanmış durumda.