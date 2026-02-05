Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "6 Şubat" mektubu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "6 Şubat" mektubu

05.02.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek, "Azerbaycan halkı yaşananları derin bir acıyla izleyerek kardeş Türkiye'nin kederini kendi kederi olarak kabul etti, onun acısını paylaştı"...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek, "Azerbaycan halkı yaşananları derin bir acıyla izleyerek kardeş Türkiye'nin kederini kendi kederi olarak kabul etti, onun acısını paylaştı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Cumhurbaşkanı Aliyev, mektubunda Türkiye'yi derinden sarsan depremin üzerinden 3 yıl geçtiğini ve bu korkunç felaket sonucunda hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını büyük bir saygıyla andığını belirtti. Aliyev, "Bu felaket, Türkiye için ciddi bir insani sınav oldu. Bir gecede binlerce insan hayatını kaybetti, birçok şehir ve yerleşim yeri yıkıma uğradı. O günlerde Azerbaycan halkı yaşananları derin bir acıyla izleyerek kardeş Türkiye'nin kederini kendi kederi olarak kabul etti, onun acısını paylaştı. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan sarsılmaz kardeşlik, işte böyle zor bir dönemde gerçek mahiyetini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"Bugün Türkiye, depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünde önemli başarılar elde etmiştir"

Aliyev, "Felaketin ilk anlarından itibaren Azerbaycan devleti ve toplumu birlik ve dayanışma ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin yanında oldu, destek ve yardım elini uzattı. Sizin bilge liderliğiniz altında yürütülen güçlü devlet yönetimi ve halkın birliği sayesinde bugün Türkiye, depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünde önemli başarılar elde etmiştir. Zarar gören bölgelerde geniş kapsamlı yeniden imar çalışmalarının yürütülmesi, modern yaşam altyapısının oluşturulması ve sosyal refahın yeniden tesis edilmesi, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma stratejisinin açık bir göstergesidir. Kardeşlik borcumuzun bir tezahürü olarak Azerbaycan, Kahramanmaraş ilinde yürütülen yeniden imar ve ihya çalışmalarına katkı sağlamış, burada Azerbaycan Mahallesi'nin kurulmasında yakından yer almıştır. Kardeş ülkenin yeniden yapılanma ve imar çabalarına Azerbaycan'ın verdiği destek, dostluk ve müttefiklik ilişkilerimizin somut bir ifadesidir" dedi.

Bir millet iki devlet felsefesine dayanan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bundan sonra da halkların refahına katkı sağlamakla birlikte bölgesel istikrarın, güvenliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın temin edilmesine hizmet edeceğini belirten Aliyev, "Bu anma gününde size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm kardeş Türkiye halkına bir kez daha derin bir hüzünle başsağlığı diliyor, hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mektubu - Son Dakika

Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:56:49. #7.11#
SON DAKİKA: Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "6 Şubat" mektubu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.