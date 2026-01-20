Aliyev ile Stubb Davos\'ta Bir Araya Geldi

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya geldi. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında gerçekleşen görüşmede, bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, 'Nordik-Baltık Sekizlisi' (NB8) grubu üyesi ülkelerle Azerbaycan arasındaki iş birliği olanaklarına değinildi. Ayrıca, Azerbaycan-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi de ele alındı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ise görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmek her zaman büyük bir zevk. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasını, Ukrayna'da kalıcı barışın gerekliliğini ve küresel meseleleri konuştuk" ifadelerini kullandı.