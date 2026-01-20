Aliyev ve Haçaturyan Davos'ta Barış İçin Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) iki ülke arasındaki barış gündemi ve Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Aliyev, İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan WEF kapsamında düzenlenen "Avrasya'nın Ekonomik Kimliğini Tanımlamak" başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de yer aldı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 8 Ağustos 2025'te Washington'da düzenlenen zirvede barış anlaşmasının paraflanmasını "tarihi başarı" olarak nitelendiren Aliyev, barış ortamından memnuniyet duyduklarını ve artık iki ülkenin işbirliğine başladığını söyledi.

Aliyev, Ermenistan'a petrol ihracatına başladıklarını ve bu nedenle Ermenistan'da petrol fiyatlarının indiğini belirterek, artık her iki ülkenin barış ve güvenlik içinde yaşamanın sonuçlarını daha açık şekilde göstermesi gerektiğini kaydetti.

Barış hususunda çok iyimser olduğunu vurgulayan Aliyev, bu kazanımın hem Azerbaycan ve Ermenistan'a hem de Güney Kafkasya'ya büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Aliyev, Ermenistan için ulaşım bağlantılarını tek taraflı olarak açtıklarını bildirerek, "Evet, şu anda taşımacılık Gürcistan üzerinden yapılıyor. Ancak bir gün, Ermenistan'dan doğrudan Azerbaycan üzerinden transit geçiş sağlanacak ve o gün çok uzak değil. Ermenistan'dan Rusya'ya transit geçişe izin verilmesi için bir başvuru aldık." dedi.

Bölgesel başarılar elde edemezlerse küresel konulara katkılarının mümkün olamayacağını söyleyen Aliyev, "Bugün Azerbaycan-Ermenistan ve Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci paralel olarak gerçekleşiyor. Türkiye-Ermenistan ile Azerbaycan-Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin aynı anda, paralel olarak kurulacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Türkiye ile sınırları açmalıyız"

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, birkaç yıl önce savaş halinde olan iki ülkenin şimdi barışa odaklı olmasının inanılmaz sonuç olduğunu söyledi.

Haçaturyan, Ermenistan'a Gürcistan üzerinden yük gönderildiğini hatırlatarak, bu kargoların bir gün doğrudan Azerbaycan üzerinden geleceğinden emin olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında doğrudan ulaşım bağlantısının kurulacağını ve 90'lı yıllarda ortaya çıkan sorunların üstesinden geleceklerini ifade eden Haçaturyan, "Ancak önemli olan, ikimizin de ileriye bakmasıdır. Geriye bakmaya, olanların nedenlerini aramaya çalışırsak, bu bizi fırsattan mahrum bırakacaktır." diye konuştu.

Haçaturyan, birkaç yıl içinde, Ermenistan ve Azerbaycan vatandaşlarının sınırı geçip birbirlerinin avantajlarından yararlanarak ticaret yapmaya başladıklarında her şeyin normale döneceğine emin olduğunu söyleyerek, "Çıkarlarımız, ülkelerimizin ekonomik kalkınması, refahımız, dostluğumuz, barışımız ve komşularımızla iyi ilişkilerimizle ilgilidir. Aynı yaklaşım Türkiye hususunda da geçerlidir. Çıkarlarımızı aramaya çalışırsak, onları buluruz. Ancak bunları özellikle aramaya gerek yok. Türkiye ile sınırları açmalıyız." ifadelerini kullandı.