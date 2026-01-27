Alkayış\'tan İGC\'ye Ziyaret

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC)'ni ziyaret etti.

Milletvekili Alkayış'a, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun ve partililer eşlik ederken İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ile dernek üyeleri de hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette; Adıyaman'ın güncel sorunları, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde yerel basının üstlendiği sorumluluklar ele alındı.

Ziyarette konuşan Milletvekili Alkayış, yerel basının toplum ile devlet arasında güçlü bir köprü olduğunu belirterek, özellikle deprem sonrası yürütülen çalışmaların sağlıklı şekilde kamuoyuna aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

İstişare kültürüne önem verdiklerini ifade eden Alkayış, basın camiasından gelen yapıcı eleştiri ve önerilerin Adıyaman'ın geleceği açısından kıymetli olduğunu dile getirdi. Şehrin kalkınması, sosyal hayatın güçlenmesi ve birlik beraberliğin pekişmesi adına basınla diyalog halinde olmaya devam edeceklerini söyledi. - ADIYAMAN