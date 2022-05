"Alkol gözlüğü" takan Vali Ümit ve protokol üyeleri kaleye şut atmaya çalıştı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında 200 promil alkol hissi veren özel gözlükle kaleye şut attı.

Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Ümit, insanların daha dikkatli ve güvenli ortamda seyahat etmelerini, kazalardan, belalardan uzak olmalarını temenni etti.

Kara yolu ulaşımının bugünün şartlarında vazgeçilmez olduğunu aktaran Ümit, "Kara yolu ulaşımı, insan hayatını en çok tehdit eden unsur ve gerçeklerden de birisi. Her yıl hatta her gün, belki her saat, ülkemiz ve dünya genelinde birçok trafik kazaları yaşanmakta ve bunun neticesinde maalesef ölümler, yaralananlar ve neticede engelli kalmalar, anasız, babasız evlatlar gibi birçok benzeri sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.

Ümit, trafik kazalarını azaltma ve tamamen bitirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığınca bir eylem planı yayınlandığını anımsatarak, bu genelgenin trafik kazalarının önlenmesi adına bilinçlendirmeyi artırmayı amaçladığını kaydetti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uçkan Dirisu da trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından emniyet, jandarma, belediye ve Karayollarında görevli başarılı personele Vali Ümit tarafından teşekkür belgesi ve hediye verildi.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra Demokrasi Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Karayolları ve İtfaiye Başkanlığınca kurulan stantları gezdi.

Ekipmanlar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Ümit, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ile 200 promil alkol hissi veren özel gözlüğü test etti.

Kaleye şut atan Ümit ve Aksoy, ilk denemede başarılı olurken, Bektaş ve Saygılı topa vuramadı.