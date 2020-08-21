Alkol testinden kaçan sürücünün maskeyle sigara içme inadı - Son Dakika

Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Otomobil de çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı 'nda alkol uygulaması yapan polis ekipleri, Sıhhiye yönüne giden Furkan B. yönetimindeki 06 RZE 81 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak Furkan B., ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı 'nda önü kesilerek durduruldu.

ANKARA'da, alkol uygulamasından kaçan otomobil sürücüsü Furkan B., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diyerek polise zor anlar yaşatan Furkan B.'nin ağzında maske olmasına rağmen sigara içtiğini gören bir polis memuru, şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 08:36

Kaynak: DHA

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