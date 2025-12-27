Tedaviyi reddeden alkollü adam, "Ben suç mu işledim" diyerek gözyaşı döktü - Son Dakika
Tedaviyi reddeden alkollü adam, "Ben suç mu işledim" diyerek gözyaşı döktü

27.12.2025 15:49
Tedaviyi reddeden alkollü adam, "Ben suç mu işledim" diyerek gözyaşı döktü
Eskişehir'de yere düşerek yaralanan alkollü adam, ambulansa binmeyi reddedip ekiplere zorluk çıkardı. "Ben uyuşturucu mu sattım, suç mu işledim?" diyerek gözyaşı döken şahıs, güçlükle ikna edilerek polis ile birlikte ambulansa bindi.

Eskişehir'de yere düşerek yaralanan alkollü bir adam, ambulansa binmeyi reddederek sağlık ekiplerine ve polislere zorluk çıkardı. C.Ş., ikna edilemedikçe isyan etti ve gözyaşı döktü.

ALKOLLÜ ADAM, YERE DÜŞÜP YARALANDI

Olay, saat 13.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; alkollü olan C.Ş. isimli erkek şahıs, cadde üzerindeki otelin içerisinde yere düşüp yaralandı. Şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedaviyi reddeden alkollü adam, 'Ben suç mu işledim' diyerek gözyaşı döktü

"BEN GİTMEM DİYORSAM GİTMEM"

Adam, sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. Polis ekipleri, ambulanstan inerek uzaklaşmaya çalışan şahsı ikna edebilmek için yoğun bir çaba gösterdi. Hastaneye gitmeyi hiçbir şekilde kabul etmeyen C.Ş., zaman zaman sesini yükselterek ekiplere zor anlar yaşattı. Ekiplerin bu duruma karşı gösterdiği soğukkanlı ve özverili tutumu ise görenlerin takdirini topladı.

Tedaviyi reddeden alkollü adam, 'Ben suç mu işledim' diyerek gözyaşı döktü

POLİS MEMURUNU ÖPTÜ

Güçlükle sakinleştirilen şahıs ile polis ekipleri arasında ilginç bir olay yaşandı. Şahıs, bir polis memuruna sarılıp onu öptü ve sigara uzatmaya çalıştı. Ankara'ya treni olduğunu belirterek ambulansa binemeyeceğini söyleyen adam, ekipleri misafir olarak davet etti.

"BEN SUÇ MU İŞLEDİM?" DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sağlık ekipleri, şahsa hastaneye gitmesinin zaruri olduğunu belirtti. Bunu duyunca tekrardan zorluk çıkarmaya başlayan C.Ş., "Ben uyuşturucu mu sattım, suç mu işledim?" diyerek gözyaşı döktü. Tedavi için hastaneye götürüleceği ve daha sonrasında istediği yere bırakılacağı anlatılarak zor ikna edilen şahıs, bir polis memuru ile birlikte ambulansa binerek Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

