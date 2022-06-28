Olay, gece saatlerinde Çorlu ilçesine bağlı Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.U. isimli kişi eğlence mekanında tanımadığı kişiyle tartıştı. Öfkeli şahıs, sokak üzerinde aniden yanına yaklaştığı Y.U.'nun kulağına sopayla vurdu. Yaralanan Y.U. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kulağına dikiş atılan yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eğlence mekanındaki tartışma sokağa taştı: 1 yaralı - Son Dakika

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