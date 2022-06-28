Eğlence mekanındaki tartışma sokağa taştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Eğlence mekanındaki tartışma sokağa taştı: 1 yaralı

28.06.2022 18:07

Tekirdağ'da eğlence mekanında başlayan tartışma sokakta olaylı bitti.

Tekirdağ'da eğlence mekanında başlayan tartışma sokakta olaylı bitti. Kulağına sopayla vurulan adam yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çorlu ilçesine bağlı Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.U. isimli kişi eğlence mekanında tanımadığı kişiyle tartıştı. Öfkeli şahıs, sokak üzerinde aniden yanına yaklaştığı Y.U.'nun kulağına sopayla vurdu. Yaralanan Y.U. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kulağına dikiş atılan yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence mekanındaki tartışma sokağa taştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğlence mekanındaki tartışma sokağa taştı: 1 yaralı - Son Dakika
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