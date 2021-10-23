Alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarptı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde yaşanan olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Melike T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tırın dorsesine çarptı.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün 0.56 promül alkollü olduğu tespit edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.