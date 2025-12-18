Film gibi kovalamaca! Polis, 'dur' ihtarına uymayan kamyoneti böyle durdurdu

Ordu'da Gülyalı ilçesinde saat 23.00 sıralarında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Polis, kontrol noktasında rutin denetimlerde 52 AV 722 plakalı kamyonetin sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü kaçtı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında kamyonet, Altınordu ilçesinde bazı sivil ve polis araçlarına çarptı.

ATEŞ EDEREK DURDURDU

Polis, Karşıyaka Mahallesi'nde kamyoneti arka lastiklerine ateş ederek durdurdu. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, gözaltına alındı. Kamyonet ise çekici ile bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.