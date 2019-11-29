Son Dakika Haberleri: Alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı
Son Dakika Güncel Alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı - Son Dakika

Alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı

6 saat önce

Bolu'da, alkollü bir şoförün kullandığı otomobil, park halindeki 7 araca çarptı.

Alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı, System.String[]

Bolu'da, alkollü bir şoförün kullandığı otomobil, park halindeki 7 araca çarptı.

Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde seyreden Fatih B.'nin kullandığı 14 AV 988 plakalı otomobil, park halinde bulunan bir otomobile çarparak sürükledi.

Sürüklenen otomobil ise önünde bulunan 3 otomobil ile yol kenarı ve kaldırımda bulunan 3 motosiklete çarptı.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 222 promil alkollü çıktı. Yanında yolcu olarak bulunan ve ismi belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı.

Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

Meydana gelen kazada, 5 otomobil ile 3 motosiklette maddi hasar oluştu.

Kaza yapan otomobil ile onun çarpması sonucu hasar gören araçlar olay yerine çağrılan çekicilerle yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan cadde, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Karaçayır Mahallesi, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
Kartal'da kundaklanan otomobil kullanılmaz hale geldi Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 05:38:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]