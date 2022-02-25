Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte yüzde 0,3 küçüldü - Son Dakika
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Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte yüzde 0,3 küçüldü

25.02.2022 13:21
Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte yüzde 0,3 küçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldüğünü bildirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldüğünü bildirdi.

Destatis'in açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 geriledi. Destatis, 28 Ocak'ta ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 0,7 küçüleceğini öngörmüştü.

Ülkede GSYH, 2020'nin aynı çeyreğine göre ise yüzde 1,8 genişledi.

Destatis, daha önce yüzde 2,7 artış olarak açıkladığı 2021 GSYH değişimini de yüzde 2,9 yükselişe revize etti. Alman ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde1,7 daralırken, ikinci çeyreğinde yüzde 2,2 ve üçüncü çeyrekte yüzde 1,7 büyümüştü.

Çeyreklik bazda ele alındığında, GSYH'ye özellikle hizmet sektörü ve kamu harcamalarından olumlu katkılar geldi. İmalatta yüzde 1,7 ve inşaat yatırımlarında yüzde 3,1 düşüş gözlemlendi.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin daha da düşmesini bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Öte yandan, Almanya'da yeni hükümet, 26 Ocak'ta bu yıl için daha önce yüzde 4,1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19'un Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekmişti.

Omicron ve tedarik zincirleri sıkıntı oluşturuyor

Bankhaus Lampe Başekonomisti Alexander Krüger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Omicron ve tedarik zincirleri Alman ekonomisine şu an için sıkıntı vermeye devam edecek. "Bu yılın ilk çeyreği için büyümeye dinamik bir dönüş söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Landesbank Baden-Württemberg Ekonomisti Jens-Oliver Niklasch de Alman ekonomisinin de büyümenin "özellikle yüksek enflasyon genellikle tüketimi baskıladığı için" 2022'nin başında hala kısıtlı kalacağını belirterek, Kovid-19 salgınında vaka sayılarının azalacağı ilkbahardan itibaren ekonomide gözle görülür bir hareketlilik beklediğini kaydetti.

Bütçe açığı GSYH'nin yüzde 3,7'si

Öte yandan, Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi açığı geçen yıl 132,5 milyar avro oldu.

Bütçe açığının GSYH'nin yüzde 3,7 olması dikkati çekti.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.

Kamu gelirleri, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artarak 1 trilyon 705 milyar avro, giderleri yüzde 7,4 artışla 1 trilyon 838 milyar 200 milyon avro olarak kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte yüzde 0,3 küçüldü - Son Dakika


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