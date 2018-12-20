Son Dakika Haberleri: Alman Gazeteci Yücel'in Yargılanmasına Devam Edildi

Alman Gazeteci Yücel'in Yargılanmasına Devam Edildi

1 saat önce

Alman Gazeteci Yücel'in yargılanmasına devam edildi Duruşma, Yücel'in istinabe yoluyla alınacak ifadesinin beklenmesi için ertelendiİSTANBUL - Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılanmasına devam edildi.

Alman Gazeteci Yücel'in yargılanmasına devam edildi
Duruşma, Yücel'in istinabe yoluyla alınacak ifadesinin beklenmesi için ertelendi

İSTANBUL - Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Yücel'in yurt dışı istinabe kuralları çerçevesinde alınmasına karar verilen ifadesinin beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
Alman gazeteci Deniz Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tahliye edildikten sonra Almanya'ya dönen Deniz Yücel katılmazken avukatı Veysel Ok hazır bulundu.
Çok sayıda yabancı basın mensubunun izlediği duruşmada mahkeme heyeti başkanı Yücel'in önceki celse yurt dışı istinabe yoluyla ifadesinin alınmasına karar verildiğini hatırlatarak dosyaya henüz ifadenin ulaşmadığını kaydetti.
Söz alan avukat Ok, müvekkili Yücel'in istinabe yoluyla alınmasına karar verilen ifadesinin akıbetinin sorulmasını istedi.
Avukat Ok'un beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yücel'in yurt dışı istinabe kuralları çerçevesinde alınmasına karar verilen ifadesinin akıbetinin sorularak ifadenin beklenmesine hükmederek davayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:43 Kaynak: İHA

Deniz Yücel, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Devi Borussia Dortmund, Eljif Elmas'ı Gözüne Kestirdi İki Kişiyi Evlilik Vaadiye Dolandıran Kadını, Düğün Davetiyesi Ele Verdi

İstismar Sanığı, Adliyede Polisin Belinden Silahı Alıp Rastgele Ateş Etti Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:11:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman Gazeteci Yücel'in Yargılanmasına Devam Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]