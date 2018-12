Alman Gazeteci Yücel'in yargılanmasına devam edildi

Alman Gazeteci Yücel'in yargılanmasına devam edildiDuruşma, Yücel'in istinabe yoluyla alınacak ifadesinin beklenmesi için ertelendiİSTANBUL - Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel 'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Yücel'in yurt dışı istinabe kuralları çerçevesinde alınmasına karar verilen ifadesinin beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.Alman gazeteci Deniz Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tahliye edildikten sonra Almanya 'ya dönen Deniz Yücel katılmazken avukatı Veysel Ok hazır bulundu.Çok sayıda yabancı basın mensubunun izlediği duruşmada mahkeme heyeti başkanı Yücel'in önceki celse yurt dışı istinabe yoluyla ifadesinin alınmasına karar verildiğini hatırlatarak dosyaya henüz ifadenin ulaşmadığını kaydetti. Söz alan avukat Ok, müvekkili Yücel'in istinabe yoluyla alınmasına karar verilen ifadesinin akıbetinin sorulmasını istedi.Avukat Ok'un beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yücel'in yurt dışı istinabe kuralları çerçevesinde alınmasına karar verilen ifadesinin akıbetinin sorularak ifadenin beklenmesine hükmederek davayı erteledi.