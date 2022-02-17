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Alman Seyahat Acentaları Birliğinden Şanlıurfa'ya çalışma ziyareti - Son Dakika

Alman Seyahat Acentaları Birliğinden Şanlıurfa'ya çalışma ziyareti

17.02.2022 09:37
Alman Seyahat Acentaları Birliğinden Şanlıurfa'ya çalışma ziyareti

Alman Seyahat Acentaları Birliği heyeti, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Alman Seyahat Acentaları Birliği heyeti, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölge Temsilciliğinin düzenlediği program çerçevesinde Türkiye'ye gelen Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) heyeti, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Vali Abdullah Erin ile görüşen DRV Başkanı Norbert Fiebig ve beraberindeki heyet, kentteki tarihi ve turistik mekanlara ilişkin bilgi aldı.

Almanya'nın turizm liderlerini tarih ve kültür şehri Şanlıurfa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Şanlıurfa'nın neolitik dönemden başlayarak tarihin tüm dönemlerine ait büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Göbeklitepe'ye büyük emekleri geçen Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt'i saygıyla andıklarını, onun başlattığı çalışmayı Taş Tepeler olarak adlandırılan Karahantepe ve diğer keşif alanlarıyla halen sürdürdüklerini aktaran Erin, kentin rahat ulaşım imkanları, misafirperverliği, huzurlu ve güvenli ortamının yanında tarihin akışını değiştiren arkeolojik keşifleri ve eşsiz kültürü ile ziyaretçilerini ağırladığını vurguladı.

Ziyarette, Almanya'nın en büyük acentelerinden DER Turistik, Türkiye'ye en fazla turist gönderen FTI ve Almanya'daki en büyük Türk seyahat acentesi Bentour'un temsilcileri ile kentteki turizm sektörünün temsilcileri de yer aldı.

Alman heyetin Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de tarihi ve turistik mekanlarda ziyaretlerde bulunup sektör temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Çalışma ziyareti, bölgenin Almanya turizm pazarında tanıtılması açısından önem taşıyor.

Alman Seyahat Acentaları Birliğinden Şanlıurfa'ya çalışma ziyareti

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Şanlıurfa, Almanya, Turizm, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman Seyahat Acentaları Birliğinden Şanlıurfa'ya çalışma ziyareti - Son Dakika


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