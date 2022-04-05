Alman uyruklu kadın tatil için geldiği Kocaeli'de Müslüman oldu - Son Dakika

Almanya'da yaşayan Elizabeth Helm Hatipoğlu, tatil için geldiği Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Müslüman olarak "Elif" ismini aldı.

Almanya'da yaşayan ve Ümit Selim Hatipoğlu (60) ile evli olan bir çocuk annesi Elizabeth Helm Hatipoğlu (52), uzun yıllardır İslamiyet'le ilgili araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar verdi.

Eşi ile tatil için geldikleri Karamürsel'de, İlçe Müftülüğüne başvurarak kararını açıklayan Hatipoğlu için İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu tarafından ihtida töreni düzenlendi.

İslam'ın temel esaslarıyla ilgili bilgi verilmesinin ardından şahitler Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve arkadaşı Beste Altuncu'nun huzurunda kelime-i şehadet getiren Hatipoğlu, Müslüman oldu ve "Elif Hatipoğlu" ismini aldı.

Hatipoğlu'na, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı da hediye edildi.

"Allah'ım Türkiye ve Türk insanlarını korusun"

Berlin'de dil ve konuşma terapistliği yapan Elif Hatipoğlu, AA muhabirine, İslam'ı seçtiği için mutlu olduğunu belirterek, "32 yıl önce bir Türk ailem oldu, onları sevdim saydım, onlar için Türkçe öğrendim." dedi.

Türkiye'yi ve Türkler'i çok sevdiği için Karamürsel'den ev aldığını, fırsat buldukça buraya tatile geldiğini aktaran Hatipoğlu, "Türkiye beni çekiyor, Türk topraklarında her geçen gün kendimi daha çok iyi hissediyorum. Onun için bu kararı verdim ve ilk duam şöyle olacak: Allah'ım Türkiye ve Türk insanlarını korusun." ifadelerini kullandı.

Eşi Ümit Selim Hatipoğlu ise eşinin Müslümanlığı kendine huzur vermesi için seçtiğini belirterek, "Benim ve ailemin kesinlikle baskısı olmadı. Yıllardır Almanya'da çevremizde Türkler vardı, bugüne kısmet oldu." dedi.

Daha sonra Hatipoğlu çiftinin dini nikahı da kıyıldı.