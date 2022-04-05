Alman uyruklu kadın tatil için geldiği Kocaeli'de Müslüman oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Alman uyruklu kadın tatil için geldiği Kocaeli'de Müslüman oldu

05.04.2022 17:56
Alman uyruklu kadın tatil için geldiği Kocaeli'de Müslüman oldu

Almanya'da yaşayan Elizabeth Helm Hatipoğlu, tatil için geldiği Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Müslüman olarak "Elif" ismini aldı.

Almanya'da yaşayan Elizabeth Helm Hatipoğlu, tatil için geldiği Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Müslüman olarak "Elif" ismini aldı.

Almanya'da yaşayan ve Ümit Selim Hatipoğlu (60) ile evli olan bir çocuk annesi Elizabeth Helm Hatipoğlu (52), uzun yıllardır İslamiyet'le ilgili araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar verdi.

Eşi ile tatil için geldikleri Karamürsel'de, İlçe Müftülüğüne başvurarak kararını açıklayan Hatipoğlu için İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu tarafından ihtida töreni düzenlendi.

İslam'ın temel esaslarıyla ilgili bilgi verilmesinin ardından şahitler Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve arkadaşı Beste Altuncu'nun huzurunda kelime-i şehadet getiren Hatipoğlu, Müslüman oldu ve "Elif Hatipoğlu" ismini aldı.

Hatipoğlu'na, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı da hediye edildi.

"Allah'ım Türkiye ve Türk insanlarını korusun"

Berlin'de dil ve konuşma terapistliği yapan Elif Hatipoğlu, AA muhabirine, İslam'ı seçtiği için mutlu olduğunu belirterek, "32 yıl önce bir Türk ailem oldu, onları sevdim saydım, onlar için Türkçe öğrendim." dedi.

Türkiye'yi ve Türkler'i çok sevdiği için Karamürsel'den ev aldığını, fırsat buldukça buraya tatile geldiğini aktaran Hatipoğlu, "Türkiye beni çekiyor, Türk topraklarında her geçen gün kendimi daha çok iyi hissediyorum. Onun için bu kararı verdim ve ilk duam şöyle olacak: Allah'ım Türkiye ve Türk insanlarını korusun." ifadelerini kullandı.

Eşi Ümit Selim Hatipoğlu ise eşinin Müslümanlığı kendine huzur vermesi için seçtiğini belirterek, "Benim ve ailemin kesinlikle baskısı olmadı. Yıllardır Almanya'da çevremizde Türkler vardı, bugüne kısmet oldu." dedi.

Daha sonra Hatipoğlu çiftinin dini nikahı da kıyıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Halk otobüsünde fenalaşan genç kızı şoför hastaneye yetiştirdi Son dakika haber | Halk otobüsünde fenalaşan genç kızı şoför hastaneye yetiştirdi Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'HDP yeni bir parti kurup Millet İttifakı'nda yer alacak' Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'HDP yeni bir parti kurup Millet İttifakı'nda yer alacak'

Karamürsel, Müslüman, Almanya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman uyruklu kadın tatil için geldiği Kocaeli'de Müslüman oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:55 Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı tebrik etti!
17:39 CHP Bursa İl Başkanlığı, fatura borcunu 5 TL'lik banknotlarla ödedi!
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ve eski sevgilisi İmge arasındaki atışmalar devam ediyor!
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 18:05:48. #1.13#
SON DAKİKA: Alman uyruklu kadın tatil için geldiği Kocaeli'de Müslüman oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement