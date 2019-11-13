Almanya 10 ayda 7,4 milyar avroluk silah ve askeri malzeme sattı

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, bu yılın ocak-ekim döneminde 7 milyar 420 milyon avroya ulaşarak, 2015 yılındaki rekoruna yaklaştı.

Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, hükümetin bu yılın ocak-ekim döneminde 7 milyar 420 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini bildirdi.

Verilen yanıtta 2 milyar 330 milyon avro değerinde silah ihracatı, 5 milyar 90 milyon avro değerinde ise askeri malzeme ihracatının gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Almanya 2015 yılında 7 milyar 860 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vererek bu alandaki rekorunu kırmıştı. 2019'un ocak-ekim döneminde verilen 7 milyar 420 milyon avroluk ihracat izni ile bu rekora yaklaşılmış oldu.

Almanya'da 2018 yılının tamamında 4 milyar 824 milyon avroluk silah satışına onay verilmişti.

Öte yandan Ekonomi Bakanlığı'nın ocak- haziran dönemine ait yayınladığı silah satış raporuna göre Almanya, NATO müttefiki Türkiye'ye silah satışını sınırlandırırken NATO üyesi olmayan Mısır ve Yemen savaşına taraf olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne daha fazla silah satışı yaptı.

Almanya, NATO müttefiki Türkiye'ye ilk 6 aylık dönemde 26 milyon avroluk silah ve mühimmat satışı gerçekleştirirken aynı dönemde Mısır'a 801 milyon, BAE'ye 267 milyon avroluk silah satışı gerçekleştirdi.