Almanya Başbakanı Scholz, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın sözlerini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Başbakanı Scholz, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın sözlerini kınadı

17.08.2022 14:42
Almanya Başbakanı Scholz, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın sözlerini kınadı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, "İsrail'in Filistin köylerinde 50 katliam, 50 Holokost işlediğine" ilişkin sözlerini kınadı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, "İsrail'in Filistin köylerinde 50 katliam, 50 Holokost işlediğine" ilişkin sözlerini kınadı.

Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Abbas'ın dile getirilmeyecek sözlerinden dolayı öfkeli olduğunu belirterek, özellikle Almanlar için Holokost'un başka şeylerle ilişkilendirilip öneminin azaltılmasının tahammül edilmez ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Şansölye Scholz, Holokost suçlarını inkar etmeye yönelik her türlü girişimi kınadığını kaydetti.

Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, dünkü basın toplantısı sırasında Scholz'un, Abbas'tan başbakanlık binasını terk etmesini istemesi gerektiğini belirtti.

Ülkedeki İsrailli sivil toplum örgütleri de Abbas'ın sözlerine tepki gösterdi.

Başbakan Scholz ile dün ortak basın toplantısı düzenleyen Abbas, 1972'de Münih Olimpiyatları'ndaki saldırıdan dolayı Filistinliler adına İsrail ve Almanya'dan özür dileyip olayın aydınlatılmasına yardımcı olup olmayacağının sorulması üzerine "1947'den bugüne İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi. Filistinliler her gün İsrail ordusu tarafından öldürülüyor. Bu yeter, artık barışı, güvenliği ve istikrarı sağlayalım." ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Filistin Devlet Başkanlığından Abbas'ın 'İsrail 50 Holokost işledi' sözlerine ilişkin açıklama Filistin Devlet Başkanlığından Abbas'ın 'İsrail 50 Holokost işledi' sözlerine ilişkin açıklama Filistin lideri Abbas'ın 'Holokost' benzetmesi İsrailli yetkilileri öfkelendirdi Filistin lideri Abbas'ın 'Holokost' benzetmesi İsrailli yetkilileri öfkelendirdi
Kaynak: AA

Filistin, Almanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın sözlerini kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
14:21 Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
13:22 Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum
13:18 Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı
13:10 Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 14:42:43. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın sözlerini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement