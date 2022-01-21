Almanya Başbakanı Scholz, İngiliz mevkidaşı Johnson ile Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna krizini görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'un, İngiliz mevkidaşı Johnson ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Hebestreit, görüşmenin odağında Ukrayna sınırında Rus askeri birliklerin artırılmasına ilişkin endişelerin yer aldığını aktardı.

İki başbakanın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni askeri saldırganlığının önlenmesi konusunda mutabık kaldığını vurgulayan Hebestreit, "Böyle bir durumda Rusya'nın ağır ve ciddi bedel ödeyeceğini bekleyeceği de açıktır." ifadesini kullandı.