Almanya Cumhurbaşkanı orduya Müslüman din görevlisi alınmasını istedi - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı orduya Müslüman din görevlisi alınmasını istedi

12.11.2020 19:43
Almanya Cumhurbaşkanı orduya Müslüman din görevlisi alınmasını istedi, System.String[]

Alman ordusu Bundeswehr'in 65'inci kuruluş yıldönümünde konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Müslüman askerlere manevi destek sağlayacak din görevlileri atanmasını istedi.

Alman ordusu Bundeswehr'in 65'inci kuruluş yıldönümünde konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Müslüman askerlere manevi destek sağlayacak din görevlileri atanmasını istedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, başkent Berlin'de düzenlenen ve 1955'de kurulan Federal Alman Ordusu Bundeswehr'in 65'inci kuruluş yıldönümü töreninde konuştu. Steinmeier, Alman ordusunun dünya barışına katkısını överken, özellikle korona salgınında verdiği destekten dolayı kutladı. Federal ordudaki çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu bağlamda Müslüman askerlere yönelik dini danışmanlık hizmeti verilmesi gerektiğini kaydetti.Steinmeier, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: Müslüman askerlerimizi de dini bakımdan mahrum etmemeliyiz.Alman ordusunda  Yahudi askerlere yönelik benzer bir uygulamanın bu yıl içerisinde başlatıldı."


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya Cumhurbaşkanı orduya Müslüman din görevlisi alınmasını istedi - Son Dakika Dünya


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