Son Dakika Haberleri: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Renkli Yeni Yıl Mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Renkli Yeni Yıl Mesajı

10 dakika önce

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yeni yıl mesajında toplumun farklı kesimleri arasında iletişimin sağlanabilmesi için diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Köken, ten rengi ve farklı hayat görüşü ile hepimiz bu ülkeye aitiz" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Renkli Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, yeni yıl mesajında toplumun farklı kesimleri arasında iletişimin sağlanabilmesi için diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Köken, ten rengi ve farklı hayat görüşü ile hepimiz bu ülkeye aitiz" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Köken, ten rengi, hayat görüşü veya tutulan takımdan bağımsız olarak hepimiz bu ülkeye aitiz. Farklılıklara katlanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Konuşmayan, hiç dinlemeyen çözüme yaklaşamaz. Suskunluk durgunluk demektir. Demokrasimiz düşüncelerimizi söylememiz ve çıkarlarımızı savunmamız temelinde şekilleniyor. Farklı görüşlerde olan insanlar birbiriyle konuşarak uzlaşmaya varacağız" dedi.

Halka farklı görüşte olanlarla konuşma ve tartışma çağrısında bulunan Steinmeier, toplumun diyalog halinde olması gerektiğinin altını çizdi. Diyalog sağlanmazsa bir ülkede neler yaşanabileceğinin görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Steinmeier, " Paris'te yanan barikatları, ABD'de derin siyasi uçurumu, Brexit nedeniyle Büyük Britanya'da yaşanan kaygıları, İtalya, Macaristan ve diğer ülkelerle Avrupa'yı kopma noktasına getiren gelişmeleri yaşadık" ifadelerini kullandı.

Almanya'da da benzeri gelişmeler yaşanabileceği uyarısında bulunan Steinmeier, "Bizim ülkemizde de belirsizlik, kaygılar ve öfke var" dedi. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:38 Kaynak: İHA

Frank Walter Steinmeier, Almanya, Cumhurbaşkanı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü Haklarında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Beklenen Açıklama Geldi

Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi 25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 13:48:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Renkli Yeni Yıl Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]